熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-20 12:33:00

搭飛機最好別點咖啡？美空服員曝「暗黑內幕」：衛生隱憂

分享：

一名美籍空服員分享在飛機上點餐時，盡量別點咖啡。（示意圖／pexels）

adblk5

一名美國航空公司的空服員凱文(Kevin)近日在社群平台TikTok上揭露了飛機上的驚人內幕，特別警告乘客不要在飛機上點用咖啡，引發廣泛關注。

清理咖啡壺靠近馬桶傾倒或染菌

根據凱文的說明，機上咖啡存在嚴重的衛生隱憂，其中最大的問題在於咖啡壺的清理方式。他表示，空服員被要求將咖啡壺中剩餘的咖啡倒入機上馬桶，而非使用廚房的洗手槽。「為了避免咖啡潑濺，我們必須將咖啡壺靠近馬桶傾倒，這可能導致細菌或其他污染物飛濺回咖啡壺，而這個咖啡壺後續還會被用來沖泡新的咖啡。」凱文解釋道。

adblk6

對此，多位航空業內人士也紛紛站出來證實這項清理程序。一位飛機機械師表示：「確實不應該將咖啡倒入廚房排水管，因為它會造成堵塞。」另一位空服員則補充：「我們在訓練中被告知要將咖啡倒入馬桶，以免堵塞廚房的排水管。」不過也有空服員指出：「我們航空公司不允許把咖啡壺帶進洗手間。」

凱文建議旅客，除非搭乘的航空公司配備義式咖啡機，否則最好提早10分鐘抵達機場，在航廈內購買咖啡。此外，他還提到機上水箱清潔頻率低的問題，這也是影響咖啡品質的重要因素之一。

除了咖啡的衛生問題，凱文還揭露了其他機艙清潔死角，如座椅前的置物網袋。他表示，雖然空服員會清理垃圾，但這些置物網並不會進行經常性的清潔，曾在其中發現過尿布、糖果紙、散落頭髮及使用過的衛生紙等物品。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk7
咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？ 咖啡減肥原理｜運動前幾耐飲效果最明顯？幾時飲係黃金瘦身時間？

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad