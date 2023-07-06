搭飛機注意｜男子搭飛機鞋底濕淋淋傳臭味 上手搭客留下……

大家搭飛機時要望清楚座位下地面，一名男子上月30日與妻子帶著兩隻愛貓乘搭客機從法國巴黎飛往加拿大多倫多，遇上較鄰座搭客用嘔吐袋更噁心的情況。Habib Battah稱，在起飛後不久聞到座位下傳來異味，「那像屎味」。這是他們首次攜帶貓上機，心想可能是貓貓大便，感到很尷尬。他又想或者那是其他人的體味，他嗅了又嗅，並將兩隻放在前面座位下的貓貓從籠子裡拿出來，「我檢查牠們，完全沒有問題」。他繼而發現貓籠下的地毯有濕的污跡，約20吋長、20吋闊。Battah叫來空姐，對方給他濕紙巾，當他抹掉污跡時，發現那竟然是「血」！，而且愈吸愈有，嚇死他。

搭飛機注意｜空服員：你最好去洗手

其中一名空中服務員叫他最好去洗手，還拿膠手套給他。空中服務員通知其他同事和機長，機長透過無線電問巴黎地面人員，客機上一航班發生了甚麼事。真相揭盅——那是上手搭客的血，更恐怖是那混雜了糞便。一天前，該飛機由巴黎飛往美國波士頓，一名男搭客被形容「大量出血」送院，沒有生命危陰，機長也要求了清潔其座位的地區。不過，清潔人員似乎忘記了，而客機由波士頓飛回巴黎時，該座位並無售給乘客；當Battah翌日搭該飛機從巴黎飛往多倫多時，不幸地「中招」。