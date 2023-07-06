搭飛機注意｜男子搭飛機鞋底濕淋淋傳臭味 究竟上手搭客留低咩？

大家搭飛機時要望清楚座位下地面，一名男子上月30日與妻子帶著兩隻愛貓乘搭客機從法國巴黎飛往加拿大多倫多，遇上較鄰座搭客用嘔吐袋更噁心的情況。Habib Battah稱，在起飛後不久聞到座位下傳來異味，「那像屎味」。這是他們首次攜帶貓上機，心想可能是貓貓大便，感到很尷尬。他又想或者那是其他人的體味，他嗅了又嗅，並將兩隻放在前面座位下的貓貓從籠子裡拿出來，「我檢查牠們，完全沒有問題」。他繼而發現貓籠下的地毯有濕的污跡，約20吋長、20吋闊。Battah叫來空姐，對方給他濕紙巾，當他抹掉污跡時，發現那竟然是「血」！，而且愈吸愈有，嚇死他。

其中一名空中服務員叫他最好去洗手，還拿膠手套給他。空中服務員通知其他同事和機長，機長透過無線電問巴黎地面人員，客機上一航班發生了甚麼事。真相揭盅——那是上手搭客的血，更恐怖是那混雜了糞便。一天前，該飛機由巴黎飛往美國波士頓，一名男搭客被形容「大量出血」送院，沒有生命危陰，機長也要求了清潔其座位的地區。不過，清潔人員似乎忘記了，而客機由波士頓飛回巴黎時，該座位並無售給乘客；當Battah翌日搭該飛機從巴黎飛往多倫多時，不幸地「中招」。

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搭飛機注意｜「我瘋掉了，貓籠和背囊都染濕了」

Battah稱，一直到空中服務員說才知曉那是血，其中一人隨意地說，「噢，我們聽說另一名乘客大量出血」。但除了貓籠染了血，他放在地上的背囊也遭血染濕了，他簡直瘋掉了，想清潔背囊，而貓貓還在籠裡。他走到機上空中服務員準備餐飲的地方空地清潔物品，整包濕紙巾都用掉了，他也試圖壓下惡劣的心情。Battah稱，其中一名空中服務員看來憤怒，他有向對方道歉，其他人則沒有反應。他指不明來歷的血「其實對機組人員也危險」，又問他們有沒任何守則應對類似事件，對方沒有回應，「我肯定沒有啦」。

由於全機客滿，他與妻子在接著的7小時裡，聞著如屎味的腐壞血味，他因為坐下時脫了鞋子，襪子也染了血。最震驚的是涉事的法國航空公司事後致電他，告知那血其實混有糞便。法航稱正展開內部調查，了解為何發生這樣的事。