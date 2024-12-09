搭飛機為何要開「飛行模式」唔開會墜機？機師解謎︰真係要開！但另有原因

搭飛機要熄手機，唔熄都要轉「飛行模式」(Airplane Mode)，背後原因彷彿是世紀之謎，經常有人談論，總有人說因為會影響飛行儀器導致墜機，也總有人反駁根本不會，稱只是危言聳聽。近日有機師現身說法，清楚交代搭飛機手機要開「飛行模式」的真正原因。

飛行模式｜機師︰要開「飛行模式」並非陰謀論

用戶名為@perchpoint的一位機師在TikTok現身說法，稱飛機乘客手機要開飛行模式「並非陰謀論」，而是有真正需要。

他表示，「(不開飛行模式)也不會世界末日，飛機不會從天空墮下。也不會干擾機上的飛行系統」。那麼為何搭飛機要開「飛行模式」？