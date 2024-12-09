搭飛機為何要開「飛行模式」唔開會墜機？機師解謎︰真係要開！但另有原因

搭飛機要熄手機，唔熄都要轉「飛行模式」(Airplane Mode)，背後原因彷彿是世紀之謎，經常有人談論，總有人說因為會影響飛行儀器導致墜機，也總有人反駁根本不會，稱只是危言聳聽。近日有機師現身說法，清楚交代搭飛機手機要開「飛行模式」的真正原因。
飛行模式｜機師︰要開「飛行模式」並非陰謀論
用戶名為@perchpoint的一位機師在TikTok現身說法，稱飛機乘客手機要開飛行模式「並非陰謀論」，而是有真正需要。
他表示，「(不開飛行模式)也不會世界末日，飛機不會從天空墮下。也不會干擾機上的飛行系統」。那麼為何搭飛機要開「飛行模式」？
飛行模式｜真正原因是「會影響機師的耳機」
搭飛機要開「飛行模式」的真正原因，是「它(手機訊號)會影響(機師)的耳機」。他表示，機師跟地面人員通訊時，手機訊號會令其耳機產生雜音，會影響機師接收指令，「就如我所說，這並不會導致世界末日，但當機師想要記低指令時，耳機受到干擾是絕對擾人的」」。他補充稱，耳機受干擾的程度取決於網絡供應商、飛機的位置、有否主動嘗試撥打或接聽電話，以及乘客的座位位置，通常乘客坐得愈近駕駛艙，干擾機會愈高。
雖然這不會立即導致飛機墜機，但也有機會影響飛行安全。他表示，有關方面有此規定只是想把手機干擾的可能減至最低。據報@perchpoint曾加入美軍，2021年成為機師。
飛行模式｜專家︰無網絡手機仍會發出訊號
另有通訊專家表示，即使手機不在手機訊號塔的覆蓋範圍內，它們仍然會發出電訊號來搜尋連線，故有必要開啟「飛行模式」來減少干擾。英國飛行安全委員會總裁Dai Whittingham則說，過去專家對無線器材會如何影響飛行安全，所知不多，怕影響自動飛行系統，因此下令禁止人們在機上使用手機打電話或發短訊，如今雖知這風險不高，但仍然維持建議。