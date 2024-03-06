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國際
2024-03-06 19:25:51

搭飛機驚遇同名同姓乘客 仲坐正隔離 同樣光頭 兼有共同朋友

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事主Mark Garland(右)跟另一位Mark Garland搭同一班機。(互聯網)

事主Mark Garland(右)跟另一位Mark Garland搭同一班機。(互聯網)

英國58歲男子Mark Garland本月2日乘搭長榮航空客機去曼谷，在倫敦希思羅機場辦理登機手續時，被告知剛才已經check-in。事主及航空公司職員都大惑不解，職員研究了40分鐘之後，才發現原來誤把事主跟一名同名同姓的男子撈亂，check-in了他的座位。

事情尚未完結，當事主登機後，發現他跟「同名同姓男」的座位，原來就在隔鄰。更巧合的是，這兩位Mark Garland同樣都是剃光頭、同樣育有4名子女、目前同樣單身，並有一位共同朋友，不用多說是二人同樣愛去泰國旅遊。

二人當日搭乘長榮航空客機由倫敦前往曼谷。(互聯網)

二人當日搭乘長榮航空客機由倫敦前往曼谷。(互聯網)

事主「小Mark Garland」在英國威爾特郡(Wiltshire)的Trowbridge任職巴士司機，而另一位「大Mark Garland」則是62歲，在布里斯托(Bristol)任職建築工人，間中也會乘搭「小Mark」所負責的巴士線。

同名同姓｜互相吐槽「你帶給我很多麻煩」

「小Mark」憶述當日在機上遇上「另一個自己」的情況，「我們都很震撼，因實在太奇怪了，我們一直笑」，「我跟他說『你帶給我很多麻煩』，他也說『你帶給我很多麻煩』」。「小Mark」之後給對方看護照，「『看，我是Mark Garland』，他看罷大笑，也給我看他的，太搞笑了」。

「大Mark」則說︰「太瘋狂了，我從來未聽過這種事」，指當日從機場廣播中聽到自己的名字，手機也響起來，起初還以為被整蠱，「他們(航空公司職員)說有另一個Mark Garland，他們來酒吧，要求看我護照，我心想『發生甚麼事啊！』」

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同名同姓｜成為好友 誓保持聯絡

二人當日在機上一見如故，說不停口，發現上述更多相似之處，二人同樣育有4名子女，「小Mark」從未結婚，而「大Mark」則已離婚；也同樣是泰國迷，「小Mark」去過泰國83次，「大Mark」則去過13次」。他們已成為好友，稱會保持聯絡。

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