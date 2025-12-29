搭飛機2歲女童坐不定 空姐邀當「小助手」聰明化解

小朋友搭飛機好多時坐不定或扭計，美國達美航空(Delta)一名空姐聰明地輕鬆化解此問題。2歲半女童Lydia的母親Becca Bakker早前在網上分享帶著女兒搭飛機，於30,000呎高空經歷的溫馨飛行體驗，稱只是一個小舉動便改變了機艙的氛圍。她指空姐見到Lydia焦躁不安，便邀請女兒充當「小空姐」，拿著垃圾袋向其他乘客收取垃圾。Lydia一臉得意，至今還常向人說「我把垃圾收完了」，對完成「職責」感到驕傲。

收垃圾變成開心活動

Bakker於12月5日上載了這趟感恩節探親旅程的短片。她稱，擔心女兒在航程中坐不定，帶了很多玩具和貼紙讓其解悶，料不到當了空姐39年的Terry Grant幫了她一個大忙，用不到那些玩具和貼紙。Grant見到活力充潑的Lydia似乎焦躁不安，所以邀請她一起收集其他乘客的垃圾，這位小人兒也欣然答應。片段可見Lydia拿著黑色膠袋走在通道上，禮物地逐行問「唔該，有垃圾嗎？」Grant則溫柔地指示她轉向另一邊問其他乘客，一直引導她向乘客收取垃圾。乘客反應「踴躍」，有人甚至將垃圾撕成小塊，讓Lydia可多收幾次垃圾，令這次收垃圾「任務」變成開心的活動，機艙內人人掛著笑臉。