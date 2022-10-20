搵到聖誕老人之墓？　竟然在土耳其千年古蹟發現

有考古學家認為他們找到了「聖誕老人之墓」，但地點並非在寒冷的北歐，而是位於中東的土耳其，一座因為海平面上升而一度消失的教堂下層。目前考古團隊仍持續在這座教堂下的教堂發掘。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，考古學家2017年在一座拜占庭式教堂聖尼古拉教堂(St Nicholas church)石面地板下，發現更加古老的教堂地板，團隊相信這座更古老教堂埋藏著聖誕老人的原型「聖尼古拉」(St Nicholas)的遺骸。但由於古老教堂地板有馬賽克裝飾，團隊必須非常小心挖掘、移除，因此該教堂直到現在仍處於「技術上」的挖掘中狀態。

安塔利亞省古蹟調查局表示，這座底下極可能藏有聖尼古拉墓穴的古老教堂在中世紀時因海平面上升，被當時的人們在原地向上重建，形成獨特的教堂下有教堂奇觀。局方指，新教堂距離至今除有逾1,700年的歷史外，也和它底下的舊教堂一樣曾被海水淹沒，並多次遭受人為破壞，直到1956年才重新被人們發現，兩者都是重要的歷史、文化遺跡。