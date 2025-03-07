搶劫後遇警截查　男子生吞近600萬元Tiffany耳環(有片)

美國一名32歲男子在著名珠寶首飾店Tiffany的佛羅里達州門市內，向店員訛稱自己代表一名職業運動員前來購買首飾。店員向他展示多件名貴珠寶，包括兩對總值約76.95萬美元(約598萬港元)的鑽石耳環，以及一隻價值58.7萬美元(約456萬港元)的鑽石戒指，男子趁店員未有為意時，將它們搶走。

綜合報道，32歲男子Jaythan Lawrence Gilder上周三(2月26日)在Tiffany搶走飾物後，駕駛私家車逃離現場，期間因違反交通規例被公路巡警攔截，警員查問期間留意到車廂地板上有Tiffany的價格標簽和耳環，Jaythan見事敗，一時情急而迅速地吞下2件物品，試圖毀滅證據。報道指，一名高速公路巡警說，聽到Jaythan說：「我應該把它們扔出窗外。」似乎後悔吞下耳環。