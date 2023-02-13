搶褸唔搶錢！美警︰穿這品牌外套 恐成劫匪目標 (有片)

財不可以露眼，但外套也不能露眼？那怎麼穿？美國華盛頓警方近日的勸籲是——不要穿，說的是加拿大知名品牌Canada Goose的外套，皆因當地喬治華盛頓大學附近最近發生最少兩宗衝著此品牌外套而來的劫案。

美國《紐約郵報》報道，其中一宗案件的受害人是律師Julian Kaufman及其妻子Shelia，他受訪稱自己來自紐約龍蛇混雜的南布朗克斯區(south Bronx)，本來以為甚麼事也見怪不怪，可以應付，但當日被劫時卻被殺個措手不及，妻子憶述當日「有人突然上前說『給我你的外套！給我你的外套！我當時想，是在開玩笑嗎？」「然後對方就舉槍指向我……我立即脫下外套交給他」。上月另有一名大學生被3名劫匪包圍拳打腳踢，搶走他身上的Canada Goose外套。



