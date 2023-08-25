搶鹽｜內地南韓現搶鹽潮　廣東鹽業：貨源充足(有片)

日本開始排放核污水後，內地及南韓多處出現「搶鹽潮」。內地傳媒報道，江蘇省揚州和福建省福州等地昨日都有民眾到超市搶購食鹽，部分超市的食斷貨，多個網上電商平台亦顯示食鹽缺貨或補貨中。業界表示，貨源充足，呼籲民眾不必恐慌及囤鹽。

日本政府昨日開始將福島第一核電站核廢水排放入海。根據計劃，福島核廢水的排海至少要持續30年。內地及南韓多處出現「搶鹽潮」。南韓早於6月底開始出現購搶鹽潮，海鹽的需求量更因此而激增，有市民受訪時指，買了 5 公斤鹽，認為必須盡自己所能來保護家人。當地部分消費者和零售商於7月開始囤積海鹽，南韓政府也向市場投放儲備海鹽應對海鹽市場波動。

內地囤鹽市民：看到其他人買 也跟著囤一些

內地網絡流傳不少民眾搶購食鹽的影片，有影片顯示，部分人搶購十數包鹽，甚至數十包鹽。揚州新聞廣播昨日早上在揚州的大潤發等超市，購買食鹽的市民明顯增多，一些品牌食鹽的貨架已經被清空。不少購買食鹽的市民表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但看到其他人買了，「也就跟著囤一些」。福州新聞網報道，當地市民也搶購食用鹽，連鎖超市樸樸、永輝生活App的生活食鹽賣斷貨。

廣東鹽業集團負責人亦說，省內食鹽政府儲備量和企業儲備共10.8萬噸，能保障充足供應，呼籲市民不必恐慌及囤鹽。福建福州商務局提醒，將繼續全力做好保供穩價工作，貨源充足，市民按需理性購買，不信謠、不傳謠。