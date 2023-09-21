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國際
2023-09-21 04:30:29
日報

摑斃女兒「煮屍」藏灶底5年 星洲狠父誤殺判囚21年半

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煮屍案

摑斃女兒「煮屍」藏灶底5年 星洲狠父誤殺判囚21年半

新加坡2014年發生轟動全國的「鐵鍋燒屍」命案，一名2歲半女童遭吸毒父親掌摑致死後，再用鐵鍋「煮屍」以毀滅證據。法官周二判處現年35歲的冷血父親入獄21年半及鞭刑18下。

遇害女童烏美莎(Umaisyah)出生後住在寄養家庭，至2013年中才被父親接回同住，因不習慣而經常哭泣，據報被告對此非常生氣，經常虐打她。至14年3月某日，烏美莎因弄濕尿片及摸到糞便而惹怒父母，母親摑了她數巴後，當日吸食了毒品的父親亦大力掌摑兩至三下，導致她呼吸困難、口吐液體、雙眼翻白及痙攣，被告雖替她做心肺復甦，但她最終死亡。

女被告弟發現「一坨腐爛物體」

兩人為掩人耳目，將女兒遺體放在鐵鍋內烹煮至燒焦，再放進紙箱，包上保鮮紙藏於灶底，並向親戚及教育部門謊稱女兒已交給在馬來西亞生活的雙親照顧。案件直到2019年9月才被女被告弟弟、即女童舅父揭發。他見藏屍紙箱外布滿蟑螂卵，想棄掉時女被告卻極力阻止，並再包一層保鮮紙。他之後偷偷打開紙箱，驚見「一坨腐爛的黑色物體」，與友人商量後報警。男女被告本來被控謀殺，但女被告其後獲撤控，男被告則改控誤殺。法官判決時斥他的行為狠毒無情，令人髮指，無減刑餘地。女被告仍須面對虐童、妨礙司法公正及提供假資料等控罪。

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