摩天輪車廂半空開門　女遊客高處跌下撞柱墮地慘死(有片)

墨西哥聖路易斯波托西州近日發生一宗恐怖事件，一名女遊客在博覽會中，在正運行中的摩天輪車廂內，突然由高處墜落，期間多次撞擊摩天輪的支架，再墮地面，不幸身亡，在場不少遊客目擊慘劇受驚。

綜合報道，事發於上周三(21日)，當地正在舉辦「波托西納國家博覽會」(FENAPO)，其中有一個摩天輪遊樂設施運行到一半的時候，其中一個車廂的門突然被打開，隨後有一名女遊客從摩天輪車廂跌下，更一度撞擊到摩天輪的金屬支架和其他車廂，最後落在地面，現場大批遊客目擊事件，當場被嚇得驚呼慘叫，部分人驚恐掩面。警消與救難人員獲報後立刻抵達現場，但該名女遊客已不幸身亡。