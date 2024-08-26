摩天輪車廂半空開門　女遊客高處跌下撞柱墮地慘死(有片)

墨西哥聖路易斯波托西州近日發生一宗恐怖事件，一名女遊客在博覽會中，在正運行中的摩天輪車廂內，突然由高處墜落，期間多次撞擊摩天輪的支架，再墮地面，不幸身亡，在場不少遊客目擊慘劇受驚。
綜合報道，事發於上周三(21日)，當地正在舉辦「波托西納國家博覽會」(FENAPO)，其中有一個摩天輪遊樂設施運行到一半的時候，其中一個車廂的門突然被打開，隨後有一名女遊客從摩天輪車廂跌下，更一度撞擊到摩天輪的金屬支架和其他車廂，最後落在地面，現場大批遊客目擊事件，當場被嚇得驚呼慘叫，部分人驚恐掩面。警消與救難人員獲報後立刻抵達現場，但該名女遊客已不幸身亡。
據指事主被困車廂後發生意外
報道指，這名女遊客39歲，她的遺體被送往驗屍單位，目前檢調也正進一步調查為何會發生這起事故。有傳出這名女遊客最初是被困在摩天輪車廂中，繞完一圈想要下來，卻沒辦法出來，現場工作人員卻沒有留意到她，之後女子再被摩天輪帶到空中，詎料就發生悲劇。州長Ricardo Gallardo向死者家屬致哀，同時承諾提供必要支援，但強調案件已進入司法程序調查中，呼籲外界勿對案情妄加揣測。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Imágenes fuertes ⚠️— Quintana Roo HOY (@QuintanaRooHoy1) August 22, 2024
Está tarde en las instalaciones de la #Feria en San Luis Potosí , una mujer de 39 años falleció al caer de la Rueda de la Fortuna, las autoridades correspondientes investigan las causas del accidente. pic.twitter.com/MGXnCIl21r