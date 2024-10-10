摩洛哥兩日內下了一整年雨量　撒哈拉沙漠積水現澤國

被認為是世界上最乾旱地區的撒哈拉沙漠，最近遭逢致災性暴雨，一整年的雨量在兩天內通通下完，導致多地氾濫成災。還有幾座乾涸了50多年的湖泊，瞬間被填滿。
據《美聯社》9日報道，北非國家摩洛哥九月遭逢一場極端暴雨，導致兩天內降下了約一整年的雨量，更讓長年乾旱的撒哈拉沙漠大淹水。
沙丘之間填滿了水
空拍畫面顯示，在沙丘之間填滿了水，彷彿好幾個連在一起的小型湖泊。摩洛哥氣象局公關經理尤阿貝（Houssine Youabeb）表示，該地區已經30年到50年沒有在短時間降下這麼多的雨。
摩洛哥政府表示，9月這場洪水是幾十年來最嚴重的一次，尤其在東南部的一座村莊，一天的降雨量達到102毫米。
全因一場溫帶風暴
美國太空總署（NASA）衛星監測，位於摩洛哥東南部城鎮札古拉（Zagora）和中北部城鎮塔塔（Tata）之間，已乾涸50年的伊里基湖（Lake Iriqui）湖床，如今也發現有水。
摩洛哥氣象局表示，異常降雨和大淹水，全都因為一場溫帶風暴（extratropical storm）所致，而這樣的極端氣候，可能在未來好幾個月、甚至好幾年的時間裡，改變該地區原本的天氣型態，因為空氣保有更多水分，促成更多的蒸發現象，也引發更多暴風雨。
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