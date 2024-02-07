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國際
2024-02-07 15:18:59

摩洛哥出土10萬年前遠古人類腳印 推斷為漁夫或採集者

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考古學家在摩洛哥沿岸發現約10萬年前遠古人類腳印。(互聯網)

考古學家在摩洛哥沿岸發現約10萬年前遠古人類腳印。(互聯網)

考古學家在摩洛哥發現80個推斷約10萬年前的人類腳印，相信是北非最古老的人類腳印。

摩洛哥、西班牙、法國與德國的考古學家在摩洛哥丹吉爾(Tangier)以南約90公里的拉拉赫市(Larache)岸邊發現這些古人類腳印，這些足跡可能是由5名智人(Homo sapiens)留下，包括小孩。

研究員塞德拉蒂(Anass Sedrati)表示：「這群(智人)當時穿過海灘走向海洋，可能是在尋找食物和貝類。他們可能是漁夫或採集者。」研究團隊指出，這些腳印是全球保存最完好的古人類蹤跡之一，也是北非與地中海南部最古老的足跡，在20227月一次實地考察中發現。

古人類腳印位置。(互聯網) 古人類腳印分析。(互聯網) 古人類腳印位置地質分析。(互聯網)

突破性考古發現

早於2017年，科學家在摩洛哥西北部發現可追溯至30萬年前的智人遺骸，這項突破性考古發現讓人類起源往前推了約10萬年。塞德拉蒂解釋，在拉拉赫找到的這組足跡進一步證明了這個地區在人類歷史上的重要性，同時他們也發現動物蹤跡。

研究計劃負責人塞德拉蒂(Mouncef Sedrati)表示：「我們必須保留這個了不起的遺址，即使面臨海平面上升與風暴的威脅……相信隨著沉積物被侵蝕，還會發現其他足跡。屆時，追蹤侵蝕狀況進而發現新的線索，會是很有趣的事，因為會取得更多細節來了解居住在這個海岸的智人。」

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上述研究今年1月於科學期刊《自然》發表。

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