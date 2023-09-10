摩洛哥地震｜6.8級地震增至逾2000人死亡 最少30萬人受災(有片)

北非國家摩洛哥周五深夜發生6.8級地震，死亡人數增至2,012人，另有2,059人受傷，當中1,404人情況嚴重。震央位於第四大城市馬拉喀什(Marrakech)西南面山區，該市和附近5個省成重災區，部分村莊夷為平地，由於山區難以抵達影響搜救工作，死亡人數恐上升。今次地震是區內120年來最強烈地震，亦是摩洛哥逾60年來死傷最嚴重的地震，世衛指最少30萬人受災。國王穆罕默德六世宣布全國哀悼3天，所有公共建築物下半旗致哀。

摩洛哥地震｜「地面移動，房屋裂開」

馬拉喀什以南約40公里村莊Moulay Brahim有大塊山崖塌落，堵塞該市與阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)之間的道路，阻礙山區的救援工作。有居民說，「那裡仍有佷多被埋在瓦礫下，民眾正搜尋住在山區的父母。」Moulay Brahim是摩洛哥旅遊區，該處至昨日證實最少18人死亡。有地震生還者說，「感到巨大搖晃，就像末日到來。10秒內一切夷為平地。」另一19歲青年說，感覺地震長達逾1分鐘，「地面移動，房屋裂開」。有民眾稱，感覺就像要跌落地底。

馬拉喀什舊城區損毀嚴重，民眾擔心房屋隨時倒塌，寧願睡在街上，「我不敢睡在屋裡，我要求當局幫手找專家看看房子是否安全」。網上短片可見，馬拉喀什市內一座建於12世紀的清真寺搖擺，沙塵飛出，搖搖欲墜，相當嚇人。摩洛哥對上一次死傷嚴重地震發生於1960年，當時造成最少1.2萬人死亡。