摩洛哥女當街被多人掀裙非禮　色狼竟然有男有女震驚民眾(有片)

摩洛哥最大旅遊古城丹吉爾近日發生一宗性騷擾事件，一名穿著連身短裙的女子在街頭，眾目睽睽下遭多人性騷擾，更令人側目的是，當中有男有女，但整條街道上竟然無一人伸出援手，事件震驚網民。

綜合報道，當地社交平台近日瘋傳一段約1分鐘影片，一名身穿黑色連身短裙的女子，大街大巷不斷被多流掀裙及非禮，女子至少兩次走光露出內褲，少女不斷用手拉下裙子遮擋，轉頭又有人去觸摸她的手臂、臀部，當中更有女性，女子難敵流氓的「圍攻」，但整條街道上竟然無人伸出援手，情景令人側目。直到最後才有一名原本「食花生」男子，懷疑「擔心出事」才挺身而出，護送女子離開現場。