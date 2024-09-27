摩洛哥女當街被多人掀裙非禮　色狼竟然有男有女震驚民眾(有片)

摩洛哥最大旅遊古城丹吉爾近日發生一宗性騷擾事件，一名穿著連身短裙的女子在街頭，眾目睽睽下遭多人性騷擾，更令人側目的是，當中有男有女，但整條街道上竟然無一人伸出援手，事件震驚網民。
綜合報道，當地社交平台近日瘋傳一段約1分鐘影片，一名身穿黑色連身短裙的女子，大街大巷不斷被多流掀裙及非禮，女子至少兩次走光露出內褲，少女不斷用手拉下裙子遮擋，轉頭又有人去觸摸她的手臂、臀部，當中更有女性，女子難敵流氓的「圍攻」，但整條街道上竟然無人伸出援手，情景令人側目。直到最後才有一名原本「食花生」男子，懷疑「擔心出事」才挺身而出，護送女子離開現場。
警方至少拘捕4人包括13歲少年
影片有逾數百萬次觀看，掀起極大議論，不少人都感到震驚，因為就連女孩也參與性騷擾行列，而且無人幫助那女子。警方期後證實事件，指至25日已拘捕4名未成年人，其中包括影片中出現的一名13歲青少年，罪名是參與對丹吉爾一名婦女的性侵犯，不排除還有更多人被捕。依據摩洛哥法律，在公共場所進行性騷擾等行為，可處1至6個月監禁，罰款2,000至1萬迪拉姆(約4,200港元至2.1萬港元)。
🚨🇲🇦Une vidéo choquante où une vacancière est harcelée par un groupe de jeunes à #Tanger au Maroc fait le buzz.— INVASION FRANCE INFO (@InvasionEuro) September 23, 2024
⚡Ils sont tellement barbares qu'ils lui soulèvent sa jupe en public pour s'amuser, à deux doigts de la violer en groupe, comme au Pakistan.
Que voulez-vous faire… pic.twitter.com/hUmg8qtdtv