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2023-09-10 10:15:16

摩洛哥罕見6.8級地震罹難者增至632人　歷史名城馬拉喀什受重創

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摩洛哥內政部9日上午表示，目前至少有632人死亡，其中大部分都集中在馬拉喀什和震央附近的五個省份。另外還有329人受傷。隨搜索的持續進行以及救援人員到達偏遠地區，預計傷亡人數將會進一步上升。

記者彭巧蓁／綜合報道

摩洛哥8日深夜發生一場罕見的規模6.8強烈地震，從阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的村莊到歷史名城馬拉喀什（Marrakesch）的建築物全都受損，現在最新的罹難人數已增至632人。

有男子抱着心愛的PS5逃命

摩洛哥內政部9日上午表示，目前至少有632人死亡，其中大部分都集中在馬拉喀什和震央附近的5個省份。另外還有329人受傷。隨搜索的持續進行以及救援人員到達偏遠地區，預計傷亡人數將會進一步上升。

現在許多居民因擔心餘震而留在室外。街道上或人行道上擠滿了焦慮的家族，許多人帶着孩子、毯子或是重要家當，有男子抱着心愛的PS5逃命。

12世紀清真寺遭到破壞

摩洛哥媒體報道稱，馬拉喀什最著名的地標之一、建於12 世紀的庫圖比亞清真寺（Kutubiyya Mosque）遭到破壞，但具體程度尚不清楚。其69公尺高的尖塔被稱為「馬拉喀什的屋頂」。

北非的地震相對罕見，國家地球物理研究所地震監測預警部主任馬尼 （Lahcen Mhanni）告訴媒體，這次地震是山區有記錄以來的最強地震。當地的建築物無法承受這種規模的地震。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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