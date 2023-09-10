摩洛哥罕見6.8級地震罹難者增至632人　歷史名城馬拉喀什受重創

摩洛哥內政部9日上午表示，目前至少有632人死亡，其中大部分都集中在馬拉喀什和震央附近的五個省份。另外還有329人受傷。隨搜索的持續進行以及救援人員到達偏遠地區，預計傷亡人數將會進一步上升。

記者彭巧蓁／綜合報道

摩洛哥8日深夜發生一場罕見的規模6.8強烈地震，從阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的村莊到歷史名城馬拉喀什（Marrakesch）的建築物全都受損，現在最新的罹難人數已增至632人。

有男子抱着心愛的PS5逃命

摩洛哥內政部9日上午表示，目前至少有632人死亡，其中大部分都集中在馬拉喀什和震央附近的5個省份。另外還有329人受傷。隨搜索的持續進行以及救援人員到達偏遠地區，預計傷亡人數將會進一步上升。

現在許多居民因擔心餘震而留在室外。街道上或人行道上擠滿了焦慮的家族，許多人帶着孩子、毯子或是重要家當，有男子抱着心愛的PS5逃命。