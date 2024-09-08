摩羯颱風｜摩羯蹂躪越南增至14死176傷 橫掃內地海南吹斷發電機組風車(多圖有片)

亞洲今年最強颱風摩羯橫掃菲律賓、內地海南後，周六吹襲越南北部，造成最少14人死亡、176人受傷，以及近3,300間房屋損毀，為越南近30年來最強風暴。沿岸地區廣寧省災情嚴重，最少過百人死傷。首都河內也受影響，市內近3,000棵樹倒下，鐵皮屋頂和廣告板吹飛到路面，部分地區停電。摩羯在越南登陸後已減弱為熱帶風暴。

摩羯來勢洶洶，以時速203公里風力吹襲廣寧省和海防市，沿岸城市近5萬人須疏散。有25艘船沉沒，據悉有數名漁民失蹤。一名51歲船員稱，從未遇過如此強烈的風暴。他與其他人留在觀光船上，但風力太強船隻也吹翻，「第一艘沉了，跟著一艘接一艘」。山區和平省發生山泥傾瀉，一個家庭4名成員死亡。據悉，遇害家庭的51歲男戶主及時逃出，妻子、女兒和兩名孫兒則被埋，不幸死亡。在跨國公司設有工廠的海防市，與河內一樣有鐵皮屋頂、廣告板在市內吹飛，兩地超過300萬戶停電。當局稱，最少12萬公頃農作物受破壞。