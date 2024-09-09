摩羯颱風｜海口女子風後毀爛露台照瘋傳 越南增至59死24人失蹤LG廠房倒塌(有片)

強颱風摩羯上周五吹襲海南，網上片段顯示風勢強勁，有人連電單車吹翻在路上，摩天輪車廂吹至360度旋轉；也有大廈的露台玻璃圍欄被吹毀，或是落地玻璃窗吹倒壓向屋內的人。風暴過後海口市一張照片於網上瘋傳，連日本網民也上載。照片可見一名女子在圍欄全吹走的露台上，坐於椅子上望向遠方，霸氣十足。 據悉，該女子住在18樓，指颱風來襲時整棟大樓不停搖晃，家中窗戶、陽台等物品被暴風吹到鬆脫，最終全被吹走。報道指，海南省有5.7萬間房屋倒塌或損毀，基建損失超過1億美元(約7.8億港元)。

摩羯颱風｜越南行車大橋塌下汽車墮河 洪水沖走載20人巴士 美國聯合颱風警報中心一度將摩羯稱為最強級別的「超級颱風」，先後吹襲菲律賓、內地海南和越南北部。越南災情尤為嚴重，死亡人數增至59人，另有24人失蹤。美聯社稱，9人在上周六風暴吹襲期間死亡，另50人死於摩羯帶來暴雨導致洪水氾濫和山泥傾瀉。在山區高平市，周一早上一輛載有20人的巴士遇山泥傾瀉，並沖進洪水氾濫的河流。山泥傾瀉導致道路受阻，拯救人員無法抵達現場。 在富壽省，一條行車鐵橋周一早上倒塌，一半橋面跌落入河中。報道指，有10輛汽車和兩輛電單車墮河，有3人獲救，另13人失蹤。有死裡逃生的電單車司機稱，聽到巨大聲響，他之後便跌入河中，「像被扯進河床」。他懂游泳，之後攀著漂浮的香蕉樹，最後獲救。工業重鎮海防市，南韓電子產品生產商LG的廠房倒塌，工業區最少80%廠房損毀，有鐵皮屋頂遭吹走，管理人員和工人忙於保護機器和存貨免遭雨水破壞。LG則稱，無員工在風暴中受傷。

摩羯吹襲海南片段

At least 13 people missing after bridge collapse in #PhuTho provincehttps://t.co/ozV3K8HBWt pic.twitter.com/3DgReKHSXg — Viet Nam Government Portal (@VNGovtPortal) September 9, 2024