在「摩羯」還是熱帶風暴時，菲律賓就首當其衝。據菲國氣象局稱，「摩羯」2日由東北部奧羅拉省登陸，以 20 公里/小時的速度向西北移動，為菲律賓帶來強風暴雨。

今年第11號颱風「摩羯」重創菲律賓，暴雨造成北部地區被洪水淹沒，至少14人喪生，包括首都馬尼拉布內多個地區已宣布停班停課。

馬尼拉西部發生土石流

在「摩羯」還是熱帶風暴時，菲律賓就首當其衝。據菲國氣象局稱，「摩羯」2日由東北部奧羅拉省登陸，以 20 公里/小時的速度向西北移動，為菲律賓帶來強風暴雨。

2日，馬尼拉西部的黎剎省安蒂波洛市發生土石流，兩座小棚屋遭掩埋，造成至少3人死亡，其中包括一名孕婦；另外還有4位村民在暴漲的溪水中溺斃。

宿霧市中部和北薩馬省也分別傳出山崩，共有4人喪生。東部城市納加另有3人死亡，其中2人溺水，1人為觸電身亡。

呂宋島的大部分地區發布了風暴警告，其中包括馬尼拉，各級學校和大部分政府機構都因「摩羯」來襲而停班停課。