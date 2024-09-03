今年第11號颱風「摩羯」重創菲律賓，暴雨造成北部地區被洪水淹沒，至少14人喪生，包括首都馬尼拉布內多個地區已宣布停班停課。
馬尼拉西部發生土石流
在「摩羯」還是熱帶風暴時，菲律賓就首當其衝。據菲國氣象局稱，「摩羯」2日由東北部奧羅拉省登陸，以 20 公里/小時的速度向西北移動，為菲律賓帶來強風暴雨。
2日，馬尼拉西部的黎剎省安蒂波洛市發生土石流，兩座小棚屋遭掩埋，造成至少3人死亡，其中包括一名孕婦；另外還有4位村民在暴漲的溪水中溺斃。
宿霧市中部和北薩馬省也分別傳出山崩，共有4人喪生。東部城市納加另有3人死亡，其中2人溺水，1人為觸電身亡。
呂宋島的大部分地區發布了風暴警告，其中包括馬尼拉，各級學校和大部分政府機構都因「摩羯」來襲而停班停課。
3,300多名渡輪乘客和貨運工人滯留
交通方面，多個港口的海上旅行暫時停止，導致3,300多名渡輪乘客和貨運工人滯留，多個國內航班也因暴風雨天氣而停飛。
一艘停泊在首都納沃塔斯港附近的訓練船「卡蜜拉號」(M/V Kamilla) 被另一艘因巨浪而失控的船隻擊中。菲律賓海岸警衛隊表示，「卡蜜拉號」的橋樑受損，隨後起火，造成18名學員和船員棄船跳海。所幸一艘路過的拖船救起了其中的 17 人，其中一人已自行游至安全地帶。
傾盆大雨也導致馬尼拉北部布拉幹省伊波大壩的水位上升到接近溢出的水位，當局已安排洩洪，官員表示不會危及下游的村莊。
《美聯社》報導指出，每年約有 20 次颱風和風暴襲擊菲律賓。由於菲律賓群島同時位於環太平洋火山帶，也經常發生火山爆發和地震，使這個東南亞國家成為世界上最容易發生自然災害的國家之一。
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