撒哈拉沙漠突現大型湖泊 特大洪水僅1個月改變地貌

位於非洲北部的撒哈拉沙漠，是世上最大的沙漠，近日遭遇數十年來最大洪水侵襲後，部分地區形成罕見的大型湖泊。

英國《每日郵報》報道，美國太空總署(NASA)的衛星圖像顯示，位於阿爾及利亞西南部的Sebkha el Melah鹽湖的水份蒸發後，8月12日可見地面仍被鹽份覆蓋，但9月29日之後，一場風暴帶來的豪雨，雨水迅速填滿這片沙漠低地，形成巨大的綠色湖泊。到10月16日，湖水已深達2.2公尺，覆蓋面積達74平方英里。

新形成的鹽湖能維持多久？

報道指，撒哈拉沙漠的湖泊重現極為罕見。自2000年以來，當地只有6場降雨提供了足夠水量，足以讓湖泊開始積水，其中2008年和2014年形成的湖泊比這一次更大。耶路撒冷希伯來大學講師阿蒙(Moshe Armon)表示，Sebkha el Melah鹽湖的水量通常能維持數年，若無新的降雨，預計現在的水量要約一年才會完全蒸發。