撒哈拉沙漠突現大型湖泊 特大洪水僅1個月改變地貌

位於非洲北部的撒哈拉沙漠，是世上最大的沙漠，近日遭遇數十年來最大洪水侵襲後，部分地區形成罕見的大型湖泊。
英國《每日郵報》報道，美國太空總署(NASA)的衛星圖像顯示，位於阿爾及利亞西南部的Sebkha el Melah鹽湖的水份蒸發後，8月12日可見地面仍被鹽份覆蓋，但9月29日之後，一場風暴帶來的豪雨，雨水迅速填滿這片沙漠低地，形成巨大的綠色湖泊。到10月16日，湖水已深達2.2公尺，覆蓋面積達74平方英里。
新形成的鹽湖能維持多久？
報道指，撒哈拉沙漠的湖泊重現極為罕見。自2000年以來，當地只有6場降雨提供了足夠水量，足以讓湖泊開始積水，其中2008年和2014年形成的湖泊比這一次更大。耶路撒冷希伯來大學講師阿蒙(Moshe Armon)表示，Sebkha el Melah鹽湖的水量通常能維持數年，若無新的降雨，預計現在的水量要約一年才會完全蒸發。
撒哈拉沙漠曾被植被與濕地覆蓋
地質與考古證據顯示，約1.1萬至1.5萬年前，撒哈拉沙漠的大片地區曾被植被、濕地，甚至湖泊覆蓋，而這樣的景象在上月經歷暴雨後開始重現。阿蒙指出，科學家希望透過研究沙漠新出現的湖泊，對撒哈拉未來的面貌有更深入的認識。
除了阿爾及利亞，摩洛哥亦在9月經歷異常的強降雨，部分地區僅2天就超過全年平均降雨量，多處村莊被淹浸。科學家警告，氣候變化正加劇非洲的極端天氣，特別是洪水威脅正隨著氣溫上升而增加。