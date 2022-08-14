撒旦詩篇作者遇刺｜《哈利波特》作者羅琳收死亡恐嚇：下一個是你

因著作《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)遭伊朗追殺三十多年的英國印度裔作家拉什迪(Salman Rushdie)，上周五在美國遇刺受傷，情況嚴重。《哈利波特》英國作家羅琳在社交網Twitter發文撐拉什迪，「感到非常惡心，希望他沒有事」，豈料卻收到死亡恐嚇。有人在她的貼文回應稱，「毋須擔心，下一個是你(Don't worry you are next)。」羅琳貼文問Twitter是否可以提供幫助，其後再貼文稱，「多謝留言支持的人，警方已介入(早已介入其他恐嚇)。」
撒旦詩篇｜拉什迪可說話 一眼恐失明
75歲的拉什迪因伊朗的追殺令，在西方國家隱姓埋名近10年後才開始偶然在公開場合露面。他上周五在紐約出席一個講座談論藝術自由，遭兇徒刺10刀，頸和腹部被刺中。一名州警和觀眾合力制服兇徒，目擊者稱，兇徒一衝上台便襲擊拉什迪，沒有說甚麼。據悉，現場無特別保安，出席人士毋須接受安檢。有觀眾質疑拉什迪身份敏感，為何保安那麼鬆懈。拉什迪經過數小時手術後需插上呼吸機，其中一隻眼恐失去視力，手臂神經和肝臟也受損。拉什迪的作家朋友昨透露，他已移除呼吸機，可以說話，還懂說笑。
撒旦詩篇｜遭伊朗發追殺令 日本版翻譯者遇刺身亡
拉什迪的著作《撒旦詩篇》受到關注，因被不少伊斯蘭教徒認為該書褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，1988年出版後被伊朗等國家列為禁書。伊朗時任最高領袖霍梅尼於1989年更向拉什迪發出伊斯蘭教令，號召伊斯蘭教徒殺死他及參與該書出版的人士。《撒旦詩篇》日本版的翻釋者五十嵐一於1991年被刺死，案件至今仍是懸案。雖然霍梅尼在發出追殺令同年離世，惟繼任人哈米尼最近一次在2019年重申，拉什迪的追殺令「不可撤回」。與政府有聯繫的伊朗組織亦懸紅數百萬美元殺拉什迪。拉什迪遇襲後，伊朗官方並未有回應，該國強硬派報章則讚揚事件。拉什迪遇刺消息傳出後，令《撒旦詩篇》再度引起外界關注，至昨日下午，登上亞馬遜網暢銷書榜第13位。
撒旦詩篇｜疑兇否認企圖謀殺 父母為黎巴嫩移民
24歲施襲者馬塔爾(Hadi Matar)被控企圖謀殺和襲擊罪，他昨日提堂時否認控罪，繼續被扣押候審。檢察官指，馬塔爾早有預謀，提早一天抵達會場附近，並持有假身份證。警方仍在調查犯案動機，但調查人員在馬塔爾的社交媒體發現，他同情什葉派極端主義和伊朗革命衛隊，惟暫時未發現有直接聯繫。外界揣測馬塔爾行兇是否與伊朗的追殺令或懸賞有關。
美媒指，馬塔爾在加州出生，最近搬往新澤西州。馬塔爾的父母為黎巴嫩移民，記者走訪他們黎巴嫩所住的村莊，該村插有獲伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨的旗幟，還有霍梅尼和哈米尼等伊朗領袖圖像，村長稱並不知馬塔爾和其父母是否與真主黨有關或支持該組織。真主黨一名官員向路透社稱，對拉什迪遇襲事件無回應。馬塔爾常前往的健身室負責人稱，他沉默有禮，但常常看來十分不開心。