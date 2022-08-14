撒旦詩篇作者遇刺｜《哈利波特》作者羅琳收死亡恐嚇：下一個是你

因著作《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)遭伊朗追殺三十多年的英國印度裔作家拉什迪(Salman Rushdie)，上周五在美國遇刺受傷，情況嚴重。《哈利波特》英國作家羅琳在社交網Twitter發文撐拉什迪，「感到非常惡心，希望他沒有事」，豈料卻收到死亡恐嚇。有人在她的貼文回應稱，「毋須擔心，下一個是你(Don't worry you are next)。」羅琳貼文問Twitter是否可以提供幫助，其後再貼文稱，「多謝留言支持的人，警方已介入(早已介入其他恐嚇)。」

撒旦詩篇｜拉什迪可說話 一眼恐失明

75歲的拉什迪因伊朗的追殺令，在西方國家隱姓埋名近10年後才開始偶然在公開場合露面。他上周五在紐約出席一個講座談論藝術自由，遭兇徒刺10刀，頸和腹部被刺中。一名州警和觀眾合力制服兇徒，目擊者稱，兇徒一衝上台便襲擊拉什迪，沒有說甚麼。據悉，現場無特別保安，出席人士毋須接受安檢。有觀眾質疑拉什迪身份敏感，為何保安那麼鬆懈。拉什迪經過數小時手術後需插上呼吸機，其中一隻眼恐失去視力，手臂神經和肝臟也受損。拉什迪的作家朋友昨透露，他已移除呼吸機，可以說話，還懂說笑。