撞樣世界第一女優Mia Khalifa 加拿大索女被瘋狂騷擾後出道

記者陳奕廷／綜合報道 被騷擾後竟然直接也變成AV女優！加拿大一位名叫梅琳達（Melinda Rai）的28歲女子，因為跟號稱世界第一的AV女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）撞樣，飽受痴漢的訊息騷擾，本來不認識米婭的她，忍不住去google了一下，一看竟然瘋狂愛上，索性轉行也去當女優。

五官神似AV女神Mia 逛街搭車均被搭訕騷擾 據外媒報道，梅琳達（Melinda Rai）同米婭卡莉法（Mia Khalifa）的眼睛、膚色跟五官輪廓都很神似，戴上黑色圓框眼鏡，跟米婭在「片中」的造型更像，但她一開始很不習慣，受訪時說同學都用此事來嘲笑跟欺負她，她的IG等社交平台也飽受痴漢的訊息騷擾，瘋傳不雅照和影片，無論搭巴士還是走在路上也會一直被搭訕騷擾。

即睇梅琳達（Melinda Rai）相片

Google後愛上米婭 轉行「下海」成AV女優 梅琳達（Melinda Rai）本來不認識米婭卡莉法（Mia Khalifa），一直不堪其擾之下也起了好奇心，上網google了對方歷年來的「作品」跟相關個人資料，而這也彷彿打開她身上的某些部分，她竟愛上了米婭（Mia Khalifa），後來更轉行也去當AV女優，她對米婭（Mia Khalifa）的人生經歷更是着迷不已，如今梅琳達（Melinda Rai）以米婭（Mia Khalifa）2.0自許，雖然目前米婭（Mia Khalifa）已經退役，但對梅琳達（Melinda Rai）來說，可以走跟自己仰慕對象同樣的路，看來是十分樂在其中。