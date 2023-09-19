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國際
2023-09-19 18:45:51

撞破男友鬼混仲邀玩3P 烈女一槍射爆情敵頭 累男友下體遭咬傷 後續超狼狽

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案發的屋苑。(互聯網)

案發的屋苑。(互聯網)

清晨放工回家，開門即目擊愛人與另一女子交歡，愛人還建議一起玩3P，如何忍受？《多倫多太陽報》報道，美國威斯康辛州密爾沃基北部31歲女子西拉斯(Michelle Silas)本月11日清晨6時許放工回家，入房即當場撞破男友與一名女子正在口交，她與男友所生的3名孩子在一旁睡覺。

烈女情緒大爆發

男友事後供稱，西拉斯進來後見到他與22歲的女子卡特(Destiny Carter)交歡，他就叫西拉斯加入一起玩3P，西拉斯一口拒絕，他就跟女子繼續口交，西拉斯在一旁看著。

西拉斯被控一級謀殺。(互聯網)

西拉斯被控一級謀殺。(互聯網)

男友下體流血 赤條條追兇

報道指，西拉斯此時怒不可遏，顯然到了爆發點，就突然朝卡特後腦開槍，卡特頭部中了兩槍，當場斃命。戲劇性地，男友當時與卡特在口交，卡特中槍即痛得猛力咬了男友的生殖器一口，男友當場痛得彈起尖叫，下體血流如注。混亂間，西拉斯弄醒睡夢中的3個孩子，帶著他們離開家門，打算開車逃走。

此時，男友赤條條地負傷窮追，剛巧在附近調查另一宗案件的警員聽到爭吵聲，目睹「一名赤裸男子雙腿滿是鮮血」，在一輛小型貨車旁邊猛叫西拉斯不要走。男子當時拿著手槍，把槍放下，就前去告訴警員發生甚麼事。

被槍殺的女子卡特。(互聯網)

被槍殺的女子卡特。(互聯網)

烈女否認射殺情敵

報道指，男友生殖器嚴重撕裂傷，被送院治療。西拉斯被捕後接受警方調查，表示她當時看著男友與另一女子鬼混，心想：「你怎樣做得出這種事？」，即火冒三丈，大聲質問他，他竟然動粗，便開槍還擊。警員問：「是你槍擊那名女子？」西拉斯否認。

西拉斯已被落案控告一級謀殺罪，上周五(15)提堂，獲准以10萬美元(78萬港元)保釋。

案發的屋苑。(互聯網) 警車在案發屋苑附近停駐。(互聯網) 警方封鎖案發屋苑調查。(互聯網) 居民聚集議論。(互聯網) 警方封鎖案發屋苑調查。(互聯網)

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