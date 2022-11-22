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國際
2022-11-22 16:04:58

撞鬼？女病人稱「返嚟拎嘢」但徘徊不去 警衛全程同空氣對話 閉路電視畫面駭人(有片)

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左至右：警衛見自動門打門即起身行前，做登記，並指示方向。(互聯網)

左至右：警衛見自動門打門即起身行前，做登記，並指示方向。(互聯網)

阿根廷一間療養院發生懷疑靈異事件，警衛凌晨時份在入口處接待一名「身形較豐滿的女病人」，隨後發現這名女子留在那裡遲遲沒離開，便詢問當值醫護，醫護即大吃一驚，稱「她前一天過世了」。閉路電視畫面可見，該名警衛一直與空氣對話，令人不寒而慄。

綜合外媒報道，事發於Finochietto Sanatorium療養院，本月11日凌晨3時許，在大堂值班的警衛接待一名女病人，對方稱原本住在9樓病房，回來是為了拿走遺留在院內的個人物品。但是過了一段時間，警衛發現這名女子仍未離開，於是向值班醫護詢問，醫護聽到病人名字，即驚訝表示：「她前一天就過世了。」

警衛覺得難以置信，便翻看閉路電視片段，從畫面可見，凌晨時份的大堂空無一人，感應門自動打開，警衛起身、拿起訪客登記文件上前接待，只見他做登記及指引方向。可是從頭到尾，警衛都是獨自和空氣對話，令人毛管直豎。

警衛見自動門打開，即拿著登記訪客名單走上前。(互聯網)

警衛見自動門打開，即拿著登記訪客名單走上前。(互聯網)

院方解畫

影片其後在社交網瘋傳，引發熱議。院方發言人回應指，那道感應門發生故障，從本月10日晚至11日凌晨的10小時內，共自動打開28次，警衛當時看似在訪客名單上做登記，實際上卻沒有寫下任何資料。

有人認為可能是警衛在搞惡作劇、不太可能有人在凌晨3時去療養院。事情撲朔迷離，真相仍有待釐清。

警衛做訪客登記，對著空氣說話。(互聯網)

警衛做訪客登記，對著空氣說話。(互聯網)

警衛指示方向，繼續說話。(互聯網)

警衛指示方向，繼續說話。(互聯網)

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