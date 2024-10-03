撲朔迷離！華女遊泰失蹤近一個月 泰當局︰同行男友已離境 母接神秘來電稱助尋人

馬來西亞23歲華人女子伍瑩瑩，早前與21歲男友去泰國旅遊後離奇失蹤，至今已近一個月，案件轟動當地社會。調查至今沒有進展，至昨天(10月2日)案情出現轉折，泰移民局證實伍女的同行男友，在伍女失蹤的差不多時間，已經離境。
伍瑩瑩於9月4日向家人表示去馬來西亞柔佛州度假，翌日開始音訊全無。至9月9日，伍瑩瑩一名友人告訴她的家人，指她其實是去泰國旅遊，9月4日已身在曼谷，並準備於9月7日轉往西班牙，但9月8日後便再無她的訊息。
遊泰失蹤｜失蹤前說英國有筍工 後來改口去西班牙
然而之後有伍瑩瑩的閨蜜受訪稱，伍女去泰國之前，有跟她說之後會去英國，說老闆在英國安排了包吃包住的工作給她，但不知何故，伍女去到曼谷時，又向友人改口說會去西班牙，「瑩瑩於本月5日告訴的，會於7日搭飛機到西班牙馬德里，我們最後的聯繫時8日午夜1時許，後來就再也聯繫不上她」。
遊泰失蹤｜曾說遺失行李要滯留西班牙 之後改口已尋回
較早前有報道指，伍瑩瑩失聯前曾向友人透露，她與男友吳明松不見了行李，並說因為文件亦遺失，恐怕會在西班牙滯留一至兩個月，至重新辦好文件為止。但後來的跟進報道，又指友人透露，伍瑩瑩之後有跟她說已經尋回行李。
遊泰失蹤｜網民擔心被抓往「KK園」有人質疑男友拐帶
事件持續發酵，有人認為伍瑩瑩及吳明松恐怕已被抓去「KK園」，有網民則質疑吳明松拐帶她，令60歲的吳母被網暴，承受極大壓力，吳母曾前往泰國跟當地警方聯繫，但無功而還。
遊泰失蹤｜吳男母親透露他說會去英國出差
吳母擔心兒子安危至吃不下睡不好，她透露9月5日還接到兒子來電，問她如何用泰語點菜叫煎蛋卷，當時一切正常，那是母子最後一次通話；而之前吳明松曾跟母親說，僱主9月會帶他去英國出差，另據報吳母事前並不知道他有女友。
遊泰失蹤｜泰移民局指吳男已出境前往德國
至昨天案情出現轉折，泰國移民局及泰國航空公司指，吳明松已於9月7日飛往德國法蘭克福。據報，吳明松以自己的名字訂了4個航班，分別是9月4日由馬來西亞檳城去曼谷、9月7日由曼谷去法蘭克福、9月12日由法蘭克福去多哈，以及9月13日由多哈去吉隆坡。
遊泰失蹤｜有人來電警告勿報警 有人索價幾十萬馬幣
伍瑩瑩及吳明松人間蒸發，令雙方家人心力交瘁，但連日來伍母及吳母還接到大量來電，每天有十多次。有人警告吳母不要報警、有人聲稱知道他們下落，要求她們付錢換取情報或協助尋人，「有些開價50或100馬幣，也有人開口要十幾萬，甚至幾十萬(1馬幣約兌1.8港元)」，令她們不勝其煩決定一概拒聽，等待警方調查消息。