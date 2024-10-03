撿畫掛家中62年　專家初步鑑定為畢加索真跡值逾5100萬

意大利卡普里島(Capri)一名回收者於1962年於一間別墅地下室發現一幅畫作，十分欣賞而掛在家中多年，近日經過專家初步鑑定為西班牙名畫家畢加索(Pablo Picasso)的真跡，估價高達600萬歐元(逾5100萬港元)。
綜合報道，1962年回收工作者Luigi Lo Rosso在清理卡普里島一間別墅地下室時，發現一幅被遺棄的畫作，他十分喜歡，就帶回家掛在客廳，但其妻子卻說這幅畫「很恐怖」，很是嫌棄。Luigi的兒子Andrea Lo Rosso小時候看過藝術史百科全書，懷疑這畫作是畢加索的作品，尤其是畫中左上角的簽名與畢加索的簽名很相似，但Luigi生前一直沒有認真理會，Andrea近年才採取行動，請專家為畫作進行鑑定
專家認為畫中對像是畢卡索情婦Dora Maar
經藝術品估價、修復與鑑定機構「阿卡迪亞基金會」(Arcadia Foundation)成員、筆跡專家Cinzia Altieri-調查發現，初步確認這幅畫作就是畢卡索的真跡。專家認為這幅畫作描繪的對象是畢卡索多年的情婦Dora Maar，與畢卡索另一幅名為《女子半身像》(Buste de femme，Dora Maar)的作品極為相似，並推測這幅作品可能於1930到1936年間創作。據估算，目前畫作的價值高達新台幣2.1億元。Andrea則強調：「我們只是一個普通家庭，我們的目標一直只是想查明真相，對賺錢並不感興趣。」