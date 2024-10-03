撿畫掛家中62年　專家初步鑑定為畢加索真跡值逾5100萬

意大利卡普里島(Capri)一名回收者於1962年於一間別墅地下室發現一幅畫作，十分欣賞而掛在家中多年，近日經過專家初步鑑定為西班牙名畫家畢加索(Pablo Picasso)的真跡，估價高達600萬歐元(逾5100萬港元)。

綜合報道，1962年回收工作者Luigi Lo Rosso在清理卡普里島一間別墅地下室時，發現一幅被遺棄的畫作，他十分喜歡，就帶回家掛在客廳，但其妻子卻說這幅畫「很恐怖」，很是嫌棄。Luigi的兒子Andrea Lo Rosso小時候看過藝術史百科全書，懷疑這畫作是畢加索的作品，尤其是畫中左上角的簽名與畢加索的簽名很相似，但Luigi生前一直沒有認真理會，Andrea近年才採取行動，請專家為畫作進行鑑定