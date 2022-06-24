擁1380億分身家成焦點 傳媒大亨梅鐸四度離婚

已屆九旬的傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)突傳出再度離婚消息，《紐約時報》周三引述熟知情況的兩名消息人士稱，91歲的他與第四任妻子、65歲的前超模兼演員霍爾(Jerry Hall)正辦理離婚手續。兩人結婚6年不時恩愛示人，他們朋友聞訊感愕然。據《福布斯》估計，梅鐸坐擁177億美元(約1,380億港元)財富，外界關注他離婚會否要分身家。

梅鐸與霍爾2016年3月於英國倫敦低調成婚，霍爾去年還在美國紐約開心慶祝丈夫90歲生日。英國《每日郵報》稱，兩人分開並非無端倪，梅鐸周一晚舉行仲夏派對，霍爾卻無現身，出席派對的人已覺古怪，因霍爾是「社交蝴蝶」，不會缺席這樣的場合，「她那一方家人和朋友也無現身」。梅鐸與霍爾對上一次被傳媒拍到在一起是2021年8月，於倫敦前後腳抵達晚膳，之後一同乘車離開。兩人的發言人未有回應有關離婚報道。梅鐸結婚時稱，他是「世上最幸運和最開心的男人」，還向友人說樂意花更多時間與新婚妻子一起，將傳媒王國交給長子拉克蘭，並讓其他子女在集團內擔任高職。梅鐸的新聞集團擁有全球不少傳媒機構，包括英國天空電視台、《太陽報》和《泰晤士報》、美國霍士新聞和《華爾街日報》，在祖家澳洲也有業務。他第四度離婚料不會影響其集團的架構。

