擁39吋長腿英辣媽　靠賣著過絲襪年半賺50萬

英國擁有39吋長腿網紅辣媽Lizzy Groombridge在Tiktok上有逾73萬人追蹤，經常分享性感火辣照片，直至有Fans問她能否出售她穿過的絲襪，就此展開她獨特的事業，過去一年賺得5萬英鎊(約51.4萬港元)，近日更做了隆胸手術谷生意。她表示不在意其他人的眼光，因為一切都是為賺錢來養育3個孩子。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，27歲的Lizzy Groombridge身高187公分，擁有一對39吋長腿，她原本在網上分享她的性感照，突然一天收到Fans提出，想買她穿過的絲襪，自此就在OnlyFans平台上開始販賣，每對絲襪至少開價45英鎊(約460港元)，過去一年半就令她收入增加了5萬英鎊，她更指銷售量好得要她每個星期都要去買絲襪補貨。

Lizzy ：我只要賺錢養活孩子

Lizzy的Tiktok上有超過73萬人追蹤，她也是當地的名人，常常在街上被人認出，Lizzy為了催谷生意，最近還走去做隆胸手術升Cup，她說：「我喜歡這樣，我不在意別人的想法，那些人的意見無法幫我繳付帳單」、「我只要賺錢養活孩子，哪裡還有這種賺錢的機會？」

Lizzy坦言，她最初收到賣絲襪的請求時，也不知道該怎麼回應，即管一試後，現在已經有信心實現夢想，可以承擔風險，麗姿目前將這盤生意當成全職工作，還有許多女性向她「拜師」，她透露，正在籌備一個網站，用來推廣入門網路商機的技巧，希望讓其他人也獲得更好的生活。