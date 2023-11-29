擊敗羅馬釜山　沙特利雅德成功申辦2030年世博會

國際展覽局（BIE）委員週二在法國舉行閉門會議，舉行首輪投票表決2030年世界博覽會主辦城市，沙地阿拉伯首都利雅德以壓倒性票數擊敗強勁對手意大利羅馬及南韓釜山，獲得主辦權。 沙特阿拉伯首都利雅德，於國際展覽局165個成員國在法國進行的閉門投票中，贏得119票，擊敗僅得29票的南韓釜山及17票的意大利首都羅馬，奪得2030年世博主辦權。沙特代表團得知結果後，歡呼慶祝。沙特阿拉伯外交大臣費薩爾表示，為國家感到驕傲，強調利雅德主辦的世博會，將是一趟團結世界的旅程。

意大利對投票結果深感失望。2030年羅馬世博會促進委員會主席說：「沙特以這樣的比例取得巨大的結果是出乎意料，這不再是關於優劣，而是關於交易。昨天是足球錦標賽，明天就會是奧運。」南韓也對投票結果表達失望。南韓總統尹錫悅發言人金恩慧發聲明表示：「我們積極爭取，公私部門團結一致，但獲得了這個失望的結果。」

南韓感失望 意大利： 這不再是關於優劣 而是交易 世博會由1851年開始舉行，一直是對世界推廣創新科技及文化成就的平台。意大利對投票結果深感失望。2030年羅馬世博會促進委員會主席說：「沙特以這樣的比例取得巨大的結果是出乎意料，這不再是關於優劣，而是關於交易。昨天是足球錦標賽，明天就會是奧運。」南韓也對投票結果表達失望。南韓總統尹錫悅發言人金恩慧發聲明表示：「我們積極爭取，公私部門團結一致，但獲得了這個失望的結果。」