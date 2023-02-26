擔心感染新冠病毒 母子困屋內3年避疫

印度北部哈里亞納邦一名母親害怕感染新冠病毒自我禁足，將自己和10歲兒子鎖在兩房單位內3年，完全沒有出外，兒子也沒有上學，直至丈夫本月17日報案事件才曝光。警員和社福人員等破門入屋後，只見屋內堆滿垃圾和日用品，牆上則畫有圖畫，相信是10歲兒子解悶所畫。母子被送院治療，那名母親據悉有精神問題。

報道指，當局2020年解除封城令後，33歲的Munmun Majhi仍害怕染疫拒絕出門，已恢復上班的丈夫Sujan Majhi勸解無效後暫住親戚和朋友家裡，最後索性另租屋住。Munmun不讓丈夫進門，與兒子亦足不出戶，任職工程師的Sujan每月都為妻子所住單位交租和交電費，並定時將食物和日用品放在門外，兩母子不致餓死。3年過去，Sujan對這種生活感到疲累遂報警救助。警員初時也不相信他所說，直至與其妻子視像對話。

新冠疫情｜「我不會讓兒子外出，因他會立即死去」

警員初時致電給Munmun，對方聲稱自己與兒子「絕對很好」，但當警員與他們視像通話後，見到其子模樣，警員感到震驚。據悉，除了母親外，兒子這3年來並無接觸過其他人，只靠在牆上畫畫和寫字解悶。警員說，「他的母親對新冠疫情極恐慌，無意踏出屋外。她不斷說：我不會讓兒子外出，因他會立即死去。」在警員連日努力勸說下，Munmun有一天終於到了警局，但並沒有帶同兒子。警員最後說服她前往醫院，上周二與社福機構人員到其寓所救出她的兒子。

警方說入屋後驚見大量垃圾，衣服和購物膠袋等四散地上，還有很多頭髮，相信是Munmun為自己和兒子剪髮留下，地面也鋪了一層厚污垢，「裡面太多垃圾，若情況持續下去，後果不堪設想」。Munmun與兒子目前留醫接受心理治療。Sujan多謝警方，很開心可一家團聚，「他們正接受治療，我希望生活能很快回復正常」。