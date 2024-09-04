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國際
2024-09-04 12:49:59

據報加拿大持續收緊入境管控 拒絕更多外國人入境與居留

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據報加拿大政府正在向更多外國旅客以及已取得短期居留權的外籍人士「落閘」。圖為加拿大首都渥太華的國會山。(資料圖片)

據報加拿大政府正在向更多外國旅客以及已取得短期居留權的外籍人士「落閘」。圖為加拿大首都渥太華的國會山。(資料圖片)

根據路透社取得的官方資料，加拿大政府正在向更多外國旅客以及已取得短期居留權的外籍人士「落閘」，不僅批准的簽證數量減少，也拒絕更多持有正式文件抵達國界的人入境。

7月外國旅客遭拒入境人數創新高

這些首度曝光的加拿大邊境服務署(Canada Border Services AgencyCBSA)資料顯示，7月有5,853名外籍旅客遭到加國拒絕入境，創下至少20191月以來單月最高紀錄，當中包括持學生或工作簽證者和遊客。再者，今年17月加國邊境人員平均每月拒絕3,727名外國旅客入境，較去年同期增加633人，即20%。此外，今年7285名持旅遊簽證者被加國官員認定為不能入境，同樣創下至少20191月以來單月新高。

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加拿大民意：太多移民

加拿大人過去以歡迎和接納新移民為傲，但民調顯示，愈來愈多加拿大人認為現在有太多移民獲放行。分析指，這樣的民意正逐漸影響到加拿大邊境和移民官員。

外國移民被「指責」

加拿大預定明年舉行大選。總理杜魯多領導的自由黨(Liberal Party)政府目前民望低迷，正試圖讓持有短期居留證的人數減少，並可能讓永久居留的移民人數下降。過去一段時間，移民被指責是加拿大住房短缺以及樓價高企的原因。

加拿大移民部長米勒(Marc Miller)。(資料圖片) 報道指加拿大邊境服務署拒絕更多人入境。(資料圖片) 民調顯示，愈來愈多加拿大人認為現在有太多移民獲放行。(資料圖片)

加拿大邊境部門解釋

CBSA發言人表示，拒絕入境的判斷有變，原因可能包括移民模式或政策改變，且是依據個案不同情況來做決定。但CBSA並未明確指出任何政策變化。

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與此同時，加拿大批出的簽證數量也正在減少。根據加拿大移民部資料，今年6月短期停留簽證申請被拒的比率，創下新冠疫情高峰後單月新高，且今年1256月的拒絕宗數都多於批出宗數。去年加拿大批准的學生簽證宗數，以及2022年批准的工作簽證宗數，均已自維持了多年的高點回落。

移民部長：加拿大人不想制度失控

加拿大移民部長米勒(Marc Miller)上月表示：「加拿大人不想制度失控。」其發言人對路透社表示，加拿大移民部「致力於採取公平且不具歧視性的移民政策和程序」，而批准的學生簽證宗數漸少是受到今年1月宣布的限額影響。但路透社指出，加拿大批准學生簽證其實似乎從去年就開始減少。

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