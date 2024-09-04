據報加拿大持續收緊入境管控 拒絕更多外國人入境與居留

根據路透社取得的官方資料，加拿大政府正在向更多外國旅客以及已取得短期居留權的外籍人士「落閘」，不僅批准的簽證數量減少，也拒絕更多持有正式文件抵達國界的人入境。 7月外國旅客遭拒入境人數創新高 這些首度曝光的加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency，CBSA)資料顯示，7月有5,853名外籍旅客遭到加國拒絕入境，創下至少2019年1月以來單月最高紀錄，當中包括持學生或工作簽證者和遊客。再者，今年1至7月加國邊境人員平均每月拒絕3,727名外國旅客入境，較去年同期增加633人，即20%。此外，今年7月285名持旅遊簽證者被加國官員認定為不能入境，同樣創下至少2019年1月以來單月新高。

加拿大民意：太多移民 加拿大人過去以歡迎和接納新移民為傲，但民調顯示，愈來愈多加拿大人認為現在有太多移民獲放行。分析指，這樣的民意正逐漸影響到加拿大邊境和移民官員。 外國移民被「指責」 加拿大預定明年舉行大選。總理杜魯多領導的自由黨(Liberal Party)政府目前民望低迷，正試圖讓持有短期居留證的人數減少，並可能讓永久居留的移民人數下降。過去一段時間，移民被指責是加拿大住房短缺以及樓價高企的原因。

加拿大邊境部門解釋 CBSA發言人表示，拒絕入境的判斷有變，原因可能包括移民模式或政策改變，且是依據個案不同情況來做決定。但CBSA並未明確指出任何政策變化。

與此同時，加拿大批出的簽證數量也正在減少。根據加拿大移民部資料，今年6月短期停留簽證申請被拒的比率，創下新冠疫情高峰後單月新高，且今年1、2、5和6月的拒絕宗數都多於批出宗數。去年加拿大批准的學生簽證宗數，以及2022年批准的工作簽證宗數，均已自維持了多年的高點回落。 移民部長：加拿大人不想制度失控 加拿大移民部長米勒(Marc Miller)上月表示：「加拿大人不想制度失控。」其發言人對路透社表示，加拿大移民部「致力於採取公平且不具歧視性的移民政策和程序」，而批准的學生簽證宗數漸少是受到今年1月宣布的限額影響。但路透社指出，加拿大批准學生簽證其實似乎從去年就開始減少。