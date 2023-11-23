據報多名中國籍行乞者泰國被捕　中國使館：已進行探視

泰國傳媒報道，近日警方在曼谷區域內，發現並拘捕多名中國籍人行乞者，他們都有相似的特徵，包括肢體傷殘，臉部有燙傷毀容痕跡，並有同一名翻譯。當地警方懷疑可能涉及人口販賣。中國駐泰國大使館表示，留意到相關報道，已經派領事官員對當事人進行領事探視。
根據泰國公共廣播公司（Thai PBS）報道，警方拘捕到共6名狀況相似的女子，她們分別在泰國首都曼谷6處地區行乞，每天大約行乞6小時，一天能賺取高達1萬泰銖（折合約2,200港元），時薪遠高於泰國最低薪資328至354泰銖（折合約72.5至78.3洪港元）。
泰警籲民眾勿向乞丐提供施捨
對於大規模且形象類似的行乞者，警方懷疑背後應有人口販賣集團操控，目前已根據《行乞管制法》對這6人提起公訴，每人被罰100至500泰銖（折合約22至110港元），並將一一遣返回中國。警方表示，這6人皆利用中國遊客免簽證入境的優勢合法進入泰國，未來都被列進黑名單，10年內不得再踏入泰國境內。行乞在泰國屬於違法行為，警方呼籲民眾不要向乞丐提供施捨。
中國駐泰國大使館發言人強調，中方一貫要求赴泰的中國公民遵守泰國法律、尊重當地習俗，也重視維護他們的合法權益，相信泰國政府有關部門和警方，會盡快查明真相，依法妥善處理。