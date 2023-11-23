據報多名中國籍行乞者泰國被捕　中國使館：已進行探視

據報多名中國籍行乞者被捕，中國使館：已進行探視。(X)

泰國傳媒報道，近日警方在曼谷區域內，發現並拘捕多名中國籍人行乞者，他們都有相似的特徵，包括肢體傷殘，臉部有燙傷毀容痕跡，並有同一名翻譯。當地警方懷疑可能涉及人口販賣。中國駐泰國大使館表示，留意到相關報道，已經派領事官員對當事人進行領事探視。

根據泰國公共廣播公司（Thai PBS）報道，警方拘捕到共6名狀況相似的女子，她們分別在泰國首都曼谷6處地區行乞，每天大約行乞6小時，一天能賺取高達1萬泰銖（折合約2,200港元），時薪遠高於泰國最低薪資328至354泰銖（折合約72.5至78.3洪港元）。