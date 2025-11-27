據報美國將阿里、百度及比亞迪等列與中國軍方相關名單。

彭博社報道，美國國防部正式建議，把阿里巴巴、百度集團和比亞迪等合共8間中資企業，列入與中國軍方相關的名單中。阿里巴巴回應指，業務與美國軍事採購無關，被列名單不會影響集團在美國以至全球正常開展業務。中方批評美國無理打壓中國企業，促美方立即糾正錯誤。

報道指，國防部官員於上月7日、即中美元首在南韓會晤之前，去信國會參眾兩院的軍事委員會主席，知會有關決定。信件指，國防部根據最新的資訊審查，確認阿里巴巴、百度集團及比亞迪等8間中資企業與中國軍方有商業聯繫，所以被列入有關清單。但報道指，暫時未知是否已正式生效。