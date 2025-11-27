據報美國將阿里、百度及比亞迪等列與中國軍方相關名單。

彭博社報道，美國國防部正式建議，把阿里巴巴、百度集團和比亞迪等合共8間中資企業，列入與中國軍方相關的名單中。阿里巴巴回應指，業務與美國軍事採購無關，被列名單不會影響集團在美國以至全球正常開展業務。中方批評美國無理打壓中國企業，促美方立即糾正錯誤。
報道指，國防部官員於上月7日、即中美元首在南韓會晤之前，去信國會參眾兩院的軍事委員會主席，知會有關決定。信件指，國防部根據最新的資訊審查，確認阿里巴巴、百度集團及比亞迪等8間中資企業與中國軍方有商業聯繫，所以被列入有關清單。但報道指，暫時未知是否已正式生效。
中國外交部：一貫反對美方無端打壓中國企業
阿里巴巴回應指，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。阿里強調，業務與美國軍事採購無關，即使被列入清單，也不會影響集團在美國以至全球正常開展業務。
中國外交部回覆指，中方一貫反對美方過度廣泛地定義國家安全、以各種藉口設立歧視性名單，以及無端打壓中國企業的做法，敦促美方立即糾正錯誤做法，強調中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。 其餘涉及的企業包括華虹半導體、速騰聚創、藥明康德等。美國國防部及涉及的企業都未有回應。