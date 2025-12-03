據報英國第三度押後審批中國新使館　中方：強烈不滿

據報英國政府第三度推遲，中國駐英大使館興建新館的審批時限。《路透社》取得英國住房、社區和地方政府事務部的信件，內容提到由於當局仍然未收到英國內政部和外交部的回覆，因此把是否批准中國大使館興建新館的時限，由本月10日推遲至下月20日。
英國首相府發言人表示，推遲決定是因為有關部門就興建新館舍可能造成的一些安全影響提出意見，當局應該考慮後再做決定。這是倫敦當局3個月內第二次推遲就此事做出決定。原定應在10月就有結果，但因一起中國涉嫌間諜活動的醜聞而推遲至12月10日。施紀賢的發言人表示，調整時間表是「常規做法」。
敦促英方盡快批准規劃申請
中國駐英國使館發言人強烈不滿和堅決反對英方一再推遲對中方使館新館舍規劃申請審批時限。發言人表示，中方強烈敦促英方盡快批准中方的規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。
中國駐英大使館發言人今年10月曾經對英方一再推遲中國使館新館舍項目規劃審批時限，表示強烈不滿。發言人表示，中方新館舍規劃設計方案是一個高質量方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務。中英兩國都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應該相互提供便利。