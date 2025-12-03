據報英國第三度押後審批中國新使館　中方：強烈不滿

據報英國政府第三度推遲，中國駐英大使館興建新館的審批時限。《路透社》取得英國住房、社區和地方政府事務部的信件，內容提到由於當局仍然未收到英國內政部和外交部的回覆，因此把是否批准中國大使館興建新館的時限，由本月10日推遲至下月20日。

英國首相府發言人表示，推遲決定是因為有關部門就興建新館舍可能造成的一些安全影響提出意見，當局應該考慮後再做決定。這是倫敦當局3個月內第二次推遲就此事做出決定。原定應在10月就有結果，但因一起中國涉嫌間諜活動的醜聞而推遲至12月10日。施紀賢的發言人表示，調整時間表是「常規做法」。