據報高市早苗私下稱涉台言論「有點說過頭」 日方料中日關係將長時間緊張(更新)

日本首相高市早苗於本月7日涉華錯誤言論，導致中日關係近日急轉直下，已影響中日官方和民間交流、旅遊業、教育和娛樂業。日本《朝日新聞》報道，高市早苗發表涉台言論後，曾私下向親信稱「有點說過頭」，其幕僚也自責未有充分支援首相，導致中日爆發外交風波。另有報道引述日本政府高層指，中國目前態度相當強硬，認為要為雙方設下冷靜期，估計局勢需要一段時間才能平息。中方昨日警告如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，將不得不採取嚴厲堅決的反制措施。



高市早苗在國會答辯上，回答在野立憲民主黨議員岡田克也，關於怎樣才構成「存亡危機」問題時的答案。高市早苗：「如果那(台灣有事)真的有戰艦出動，並涉及武力，我認為這無論如何都可能構成存亡危機事態。」《朝日新聞》透露更多當日細節，指她凌晨3時就進入首相官邸，獨自在房內用紅筆修改各省廳準備好的答辯書，只有在她傳喚時，秘書才入房協助。但答辯環節過後，高市向身邊的人表示自己「有點說過頭」，她一位親信則稱對於未有充足支援高市感到後悔，在未有充分理解到這番涉台言論會引發甚麼反彈下就讓首相回答，另一位幕僚指高市個人力量雖然強，但首相府官員作為團隊仍未夠強大。