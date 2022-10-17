據報3保守黨國會議員求卓慧思辭職　逾百保守黨員提不信任信件

上任只有40日的英國首相卓慧思，因為激進減稅風波而面臨的下台壓力愈來愈大。《路透社》(Reuters)報道指，有逾100名保守黨國會議員，向下議院黨團「1922委員會」(1922 Committee主席布雷迪(Graham Brady)，提交對卓慧思不信任的信件。英國廣播公司(BBC)報道，至今已有3名保守黨國會議員，公開呼籲卓慧思辭職。《衛報》(The Guardian)報道指，保守黨高層周一討論卓慧思前途。

英國廣播公司報道，下議院議員布倫特是首位公開呼籲卓慧思下台的保守黨國會議員。布倫特認為，遊戲已經結束，現時是時候討論繼任的問題；有議員批評卓慧思破壞英國經濟信譽，為保守黨帶來不可挽回的破壞，他已去信卓慧思表示已經受夠，要求她下台。

報道：有黨員有意推舉辛偉誠和莫佩琳取代卓慧思

《路透社》指，對於有逾百名保守黨國會議員提交對卓慧思不信任的信件。據報布雷迪不贊成立即採取行動，認為卓慧思和剛接任財相的侯俊偉，最少值得留任至10月底發表中期預算案和經濟策略。亦有1922委員會成員表示，按規定，新黨魁上任1年內，不可以提出正式的挑戰，目前亦未到絕大多數黨員認為需要更換黨魁的地步。

《衛報》(The Guardian)報道，保守黨高層黨員當地周一將召開會議，討論向卓慧思「逼宮」，以挽救保守黨聲譽，部分黨員希望卓慧思幾天內辭職，更有人威脅會公開要求她下台。報道又稱，前財相辛偉誠的支持者，早前召開會議商討罷免卓慧思，有前政府官員和資深保守黨員出席，稱有意推舉辛偉誠和前國防大臣莫佩琳，取代卓慧思。