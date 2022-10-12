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國際
2022-10-12 16:55:00

據報FBI有足夠證據控亨特　拜登：我對兒子有信心(有片)

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美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)日前率先披露，聯邦調查局(FBI)探員相信有足夠證據，指控拜登總統次子亨特(Hunter Biden)，犯下稅務罪跟申請買槍時作出不實陳述。拜登周二(11)接受美國有線新聞網絡(CNN)獨家專訪時談到此事，稱他對兒子有信心。

據報FBI有足夠證據控亨特，拜登：我對兒子有信心。(網上圖片)

據報FBI有足夠證據控亨特，拜登：我對兒子有信心。(網上圖片)

拜登告訴在專訪中說：「首先，我為我的兒子感到驕傲。這是個孩子，迷上了……不是個孩子，他是個成年人。他迷上了，就像許多家庭曾發生過的，迷上了毒品。他克服了這一點，建立了新的生活」。他又指，有信心亨特是言行一致，並舉例指，亨特寫書談到自身的毒癮問題，對此直接了當，讓他感到驕傲。

拜登舉例指，亨特寫書談到自身的毒癮問題，對此直接了當，讓他感到驕傲。(Twitter)

拜登舉例指，亨特寫書談到自身的毒癮問題，對此直接了當，讓他感到驕傲。(Twitter)

亨特書中提及買槍時無沉迷於毒品

訪問接著提及亨特在書中承認自己對抗毒癮時，在買槍申請表填了「沒有」非法使用或沉迷於毒品。拜登說，他當時對此毫不知情，但他對亨特很有信心，「我愛他，他是走正途的(He's on the straight and narrow)，已經有幾年了，我只是為他感到很驕傲」。

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