據指教宗方濟各稱神學院有太多男同志　並用冒犯性貶意詞

87歲天主教教宗方濟各(Pope Francis)被指在一個會議上指，神學院裡的男同性戀太多，並用了冒犯性的貶意詞。遭意大利媒體批評，他可能沒有意識到自己的言論有多麼無禮。
《衛報》(The Guardian)周一(27日)報道，方濟各20日跟主教進行一個不作正式會議紀錄的閉門會議，期間討論是否允許出櫃的男同性戀者進入司鐸受訓的天主教神學院，方濟各說，雖然擁抱每個人十分重要，但同性戀者會面臨雙重生活的風險，隨後補上一句話，指在一些神學院裡已經有太多「frociaggine」。據了解，「Frociaggine」是一個粗俗的意大利文單字，英文大致翻譯為「faggotry」或「faggotness」，是對男同性戀者的侮辱性稱呼，令會上人士感到驚訝。
消息人士：教宗或無察覺這個詞有多冒犯
意大利政治八卦網站率先報道此事，新聞機構的《共和國報》、《晚郵報》與《Adnkronos通訊社》隨後跟進。由於意大利語不是教宗的母語，有不具名的主教向《晚郵報》表示，教宗可能沒有察覺到這個詞有多冒犯，才會犯了無心之失。一位接近教宗的消息人士向美國有線電視新聞網絡(CNN)透露，這可以理解為，神學院裡面存在「同性戀氛圍」。《共和報》報道，是否該接受同性戀神學院生，在這幾個月來，一直是爭議性話題，而方濟各其實一直反對這一話題，前教宗本篤十六世也是如此。梵蒂岡在2005年裁定，教會不能允許男同性戀擔任聖職，2016年方濟各維持了這項裁決。教宗2018年說，不能讓男同性戀接受神職培訓。