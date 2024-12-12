擬敘南設「防禦區」聯合國關注 以軍狂炸敘逾350目標

敘利亞巴沙爾政權倒台、過渡政府接管權力之際，群雄動向惹關注。其中以色列持續空襲敘國，兩日內轟炸逾350個軍事目標。以方繼日前派兵進入非軍事緩衝區外，進一步稱擬在敘南設立非軍事「防禦區」。聯合國敘利亞問題特使裴凱儒(Geir Pedersen)指以軍行動令人不安，要求停止。美國表示若敘脫離恐怖主義、銷毀化武及保障少數族裔等，華府將承認新政府；另一邊廂的俄羅斯則淡化巴沙爾倒台對俄方的打擊。

以國防部表示，在48小時內轟炸了敘境內逾350個巴沙爾政權留下的軍事目標，包括戰略武器庫存、東部拉塔基亞港內的軍艦、機場等，並指敘海軍已被摧毀。其中位於首都大馬士革的一個研究中心是空襲目標，損毀嚴重。