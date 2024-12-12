擬敘南設「防禦區」聯合國關注 以軍狂炸敘逾350目標

敘利亞巴沙爾政權倒台、過渡政府接管權力之際，群雄動向惹關注。其中以色列持續空襲敘國，兩日內轟炸逾350個軍事目標。以方繼日前派兵進入非軍事緩衝區外，進一步稱擬在敘南設立非軍事「防禦區」。聯合國敘利亞問題特使裴凱儒(Geir Pedersen)指以軍行動令人不安，要求停止。美國表示若敘脫離恐怖主義、銷毀化武及保障少數族裔等，華府將承認新政府；另一邊廂的俄羅斯則淡化巴沙爾倒台對俄方的打擊。
以國防部表示，在48小時內轟炸了敘境內逾350個巴沙爾政權留下的軍事目標，包括戰略武器庫存、東部拉塔基亞港內的軍艦、機場等，並指敘海軍已被摧毀。其中位於首都大馬士革的一個研究中心是空襲目標，損毀嚴重。
以敘於1974年達成協議終止贖罪日戰爭，設立位於敘境內由聯合國監管的緩衝區。在巴沙爾倒台之初，以軍已進入戈蘭高地與敘之間的非軍事緩衝區，是50年來首次，聲稱旨在加強邊境防禦。以防長卡茨稱以方正在緩衝區設立據點，並將在敘南建立非軍事防禦區，防止敵對勢力靠近，指部隊將留在防禦區內，強調無意向大馬士革推進。以總理內塔尼亞胡則稱，若新政權容許伊朗勢力在當地復甦、再成為伊朗向黎巴嫩真主黨提供武器的途徑，須付沉重代價。
俄副外長里亞布科夫接受美媒訪問稱，以國應遵守1974年的協議，不應侵犯敘領土完整。他承認俄方日前用最安全方式護送巴沙爾赴俄，而俄非國際刑事法院公約締約國，故不會交出涉戰爭罪行的巴沙爾受審。克里姆林宮發言人周三稱，正跟敘國相關方面接觸，被問及巴沙爾倒台對俄在中東影響力有多大打擊時，發言人稱俄烏戰事才是俄方絕對優先項目。美國務院昨宣布國務卿布林肯周三至五赴約旦及土耳其商討敘國、以巴及以黎局勢；國安顧問沙利文周三則赴以色列。
在歐敘難民面臨遣返
另歐洲多個國家包括英、德、法及意等已暫停在過去敘內戰外逃至當地敘難民的庇護申請，其中奧地利更準備遣返。當中德國接收了近100萬人。