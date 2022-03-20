擺脫帝權象徵南韓總統府搬遷 青瓦台開放公眾參觀

當選南韓總統的尹錫悅銳意為南韓政壇帶來新景象，今日宣布會將總統辦公室遷出青瓦台，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」。他5月10日就職首日會在新辦公室上班，青瓦台也在當天起開放給公眾參觀，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋。
兌現競選承諾 須50天內完成遷移
尹錫悅表示，總統府搬遷是要兌現競選承諾，將青瓦台和周邊地區歸還民眾，以及加強與民眾溝通。對於須在50天內完成搬遷，有輿論認「操之過急」，他解釋一旦入駐青瓦台，就很難擺脫其「帝王權力」的象徵。他指出，做出這個決定的過程並不容易，但這都是為了國家的明天。他強調，這決定不是單純搬遷，懇請公眾理解這是他為更好地做好工作的決心，以及兌現承諾的堅定意志。批評者認為青瓦台是「總統如帝王的象徵」，因位處偏僻被視為阻隔總統與公眾的溝通。
國防部大樓遷往聯合參謀本部
新總統府辦公室遷往的國防部大樓鄰近前美軍龍山基地，政府將陸續收回有關土地。尹錫悅計劃屆時會在總統辦公室周圍修建面積達數十萬坪的公園，在任期間加強與民溝通。新總統選址國防部大樓也考慮到該處早已有國安設備，毋須額外再裝修，而國防部將遷往已配備了必要安保設施的聯合參謀部，將為公眾帶來的不便降到最低。
總統官邸選在漢南洞
至於統官邸選址，尹錫悅說，將使用漢南洞公館作為總統官邸，該處為陸軍參謀長的官邸。而官邸到新總統辦公室只需3至5分鐘路程，可減少他出行對市民帶來的不便。國防部大樓和漢南洞公館改造等搬遷費用，估計需495億韓圜(約3.2億港元)。
瓦台南韓權力象徵 被指「風水不好」
朝鮮王朝太祖4年(1395年)建成景福宮，而青瓦台是景福宮的後院。在1948年大韓民國政府正式成立，前總統李承晚將該處命名為「景武台」，並作為總統官邸和總統辦公室，令該處成為南韓最高權力象徵。到了第4任總統尹潽善，為了洗刷四一九運動時景武台帶來的負面形象，將景武台改名為青瓦台，名稱來源自「青色屋瓦房」。青瓦台可謂70年來見證權力更迭，朴正熙、崔圭夏、全斗煥、盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿惠和現任總統文在寅先後入主。
青瓦台也在1968年1月12日經歷北韓企圖暗殺時任總統朴正熙事件，暗殺部隊在距離青瓦台500公尺米哨站被發現，幾乎全軍覆沒。惟在1979年10月26日，朴正熙在青瓦台腹地內的宮井洞遭時任中央情報部長金載圭持槍暗殺身亡。入主青瓦台的總統在下台前後不是遭判刑入獄、自殺或暗殺，先是朴正熙遭暗殺，繼而全斗煥與盧泰愚遭判刑入獄；倡導清廉政治的「平民總統」盧武鉉卸任後涉貪最終自殺，之後到李明博與朴槿惠因收賄入獄，令青瓦台被指「風水不好」。