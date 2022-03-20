擺脫帝權象徵南韓總統府搬遷 青瓦台開放公眾參觀

當選南韓總統的尹錫悅銳意為南韓政壇帶來新景象，今日宣布會將總統辦公室遷出青瓦台，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」。他5月10日就職首日會在新辦公室上班，青瓦台也在當天起開放給公眾參觀，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋。

兌現競選承諾 須50天內完成遷移 尹錫悅表示，總統府搬遷是要兌現競選承諾，將青瓦台和周邊地區歸還民眾，以及加強與民眾溝通。對於須在50天內完成搬遷，有輿論認「操之過急」，他解釋一旦入駐青瓦台，就很難擺脫其「帝王權力」的象徵。他指出，做出這個決定的過程並不容易，但這都是為了國家的明天。他強調，這決定不是單純搬遷，懇請公眾理解這是他為更好地做好工作的決心，以及兌現承諾的堅定意志。批評者認為青瓦台是「總統如帝王的象徵」，因位處偏僻被視為阻隔總統與公眾的溝通。

國防部大樓遷往聯合參謀本部 新總統府辦公室遷往的國防部大樓鄰近前美軍龍山基地，政府將陸續收回有關土地。尹錫悅計劃屆時會在總統辦公室周圍修建面積達數十萬坪的公園，在任期間加強與民溝通。新總統選址國防部大樓也考慮到該處早已有國安設備，毋須額外再裝修，而國防部將遷往已配備了必要安保設施的聯合參謀部，將為公眾帶來的不便降到最低。 總統官邸選在漢南洞 至於統官邸選址，尹錫悅說，將使用漢南洞公館作為總統官邸，該處為陸軍參謀長的官邸。而官邸到新總統辦公室只需3至5分鐘路程，可減少他出行對市民帶來的不便。國防部大樓和漢南洞公館改造等搬遷費用，估計需495億韓圜(約3.2億港元)。