擺脫石油依賴 沙特礦業受惠於超級金礦 推高級移民計劃吸專才

沙特阿拉伯不僅擁有龐大的石油資源，近日更宣布發現一座世界級巨型金礦，範圍綿延125公里，含金量估計高達50萬億美元(約390萬億港元)，將有利沙特王儲兼首相薩勒曼(Mohammed bin Salman)推動「2030願景」國家發展大計。為推進該計劃，被認為是全球最難入籍國家之一的沙特周三(10日)宣布新推5項高級居留權計劃，旨在吸引醫療保健、科研、文化與體育領域的管理及專業人才、商業與房地產投資者以及企業家入籍，並積極參與2030願景計劃及推動經濟發展。

初估含金量逾200噸

沙特國家礦業公司Ma'aden宣布，在麥加地區的曼蘇拉馬薩拉金礦(Mansourah Massarah)以南約100公里處發現巨大黃金礦床。每噸鑽探樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該區存在高密度金礦，初估含金量200多噸，價值可達50萬億美元。同時，曼蘇拉馬薩拉金礦今年也將擴大開採周邊地區，截至去年底，該礦已探得近700萬盎司黃金蘊藏，整年產量達25萬盎司。