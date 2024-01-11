熱門搜尋:
觀塘車禍 農曆新年2024 聖方濟各大學 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-11 22:25:53

擺脫石油依賴 沙特礦業受惠於超級金礦 推高級移民計劃吸專才

分享：
沙特宣布在麥加地區發現一座世界級大型金礦。(互聯網)

沙特宣布在麥加地區發現一座世界級大型金礦。(互聯網)

沙特阿拉伯不僅擁有龐大的石油資源，近日更宣布發現一座世界級巨型金礦，範圍綿延125公里，含金量估計高達50萬億美元(390萬億港元)，將有利沙特王儲兼首相薩勒曼(Mohammed bin Salman)推動「2030願景」國家發展大計。為推進該計劃，被認為是全球最難入籍國家之一的沙特周三(10)宣布新推5項高級居留權計劃，旨在吸引醫療保健、科研、文化與體育領域的管理及專業人才、商業與房地產投資者以及企業家入籍，並積極參與2030願景計劃及推動經濟發展。

初估含金量逾200噸

沙特國家礦業公司Ma'aden宣布，在麥加地區的曼蘇拉馬薩拉金礦(Mansourah Massarah)以南約100公里處發現巨大黃金礦床。每噸鑽探樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該區存在高密度金礦，初估含金量200多噸，價值可達50萬億美元。同時，曼蘇拉馬薩拉金礦今年也將擴大開採周邊地區，截至去年底，該礦已探得近700萬盎司黃金蘊藏，整年產量達25萬盎司。

料掀新一波「淘金熱」

這項新發現料將掀起新一波「淘金熱」，讓沙特富上加富。在王儲薩勒曼領導下，這個全球最大原油出口國希望擺脫對化石燃料的依賴，實現經濟多元化，政府將礦業視為每年數十億美元外國投資的潛在來源。政府周三公布，基於稀土元素形式的新發現，以及磷酸鹽、黃金、鋅和銅產量增加，以及對這些礦物的重新估價，估計國家礦產資源價值增長達到九成，由2017年估計的1.3萬億美元增至現今的2.5萬億美元。能源部長阿卜杜拉齊茲指，沙特「正致力成為涵蓋所有能源的能源生產國」。

Ad Block
沙特王儲薩勒曼積極推動「2030願景」國家發展大計。(資料圖片)

沙特王儲薩勒曼積極推動「2030願景」國家發展大計。(資料圖片)

推5大移民計劃吸專才和投資者

風險分析公司Verisk Maplecroft去年指，在現有礦場、工廠和基建設施幫助下，發展礦業是2030願景計劃中「更可行的部分之一」。為配合該計劃，政府周三宣布將推出5項全新的高級居留權計劃。其中，「專業人才居留計劃」面向醫療健康及科學研究領域的管理人員和專業人士，其目的是吸引具備特定專業技能和經驗的人才，從而協助沙特知識和技術轉型。

「優才居留計劃」旨在吸引文化與體育領域的專業人士加入沙特的文體事業。「投資者居留計劃」則面向投身沙特商業化發展、並從中獲得高回報的投資者。「企業家居留計劃」將針對期望在沙特創辦和發展企業的企業家和創新項目持有者，以此為沙特經濟轉型作貢獻。

Ad Block

「房地產所有者居留計劃」將面向希望享受沙特高品質生活、並受益於該國房地產市場的房產持有者。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受