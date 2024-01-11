擺脫石油依賴 沙特礦業受惠於超級金礦 推高級移民計劃吸專才

沙特阿拉伯不僅擁有龐大的石油資源，近日更宣布發現一座世界級巨型金礦，範圍綿延125公里，含金量估計高達50萬億美元(約390萬億港元)，將有利沙特王儲兼首相薩勒曼(Mohammed bin Salman)推動「2030願景」國家發展大計。為推進該計劃，被認為是全球最難入籍國家之一的沙特周三(10日)宣布新推5項高級居留權計劃，旨在吸引醫療保健、科研、文化與體育領域的管理及專業人才、商業與房地產投資者以及企業家入籍，並積極參與2030願景計劃及推動經濟發展。
初估含金量逾200噸
沙特國家礦業公司Ma'aden宣布，在麥加地區的曼蘇拉馬薩拉金礦(Mansourah Massarah)以南約100公里處發現巨大黃金礦床。每噸鑽探樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該區存在高密度金礦，初估含金量200多噸，價值可達50萬億美元。同時，曼蘇拉馬薩拉金礦今年也將擴大開採周邊地區，截至去年底，該礦已探得近700萬盎司黃金蘊藏，整年產量達25萬盎司。
料掀新一波「淘金熱」
這項新發現料將掀起新一波「淘金熱」，讓沙特富上加富。在王儲薩勒曼領導下，這個全球最大原油出口國希望擺脫對化石燃料的依賴，實現經濟多元化，政府將礦業視為每年數十億美元外國投資的潛在來源。政府周三公布，基於稀土元素形式的新發現，以及磷酸鹽、黃金、鋅和銅產量增加，以及對這些礦物的重新估價，估計國家礦產資源價值增長達到九成，由2017年估計的1.3萬億美元增至現今的2.5萬億美元。能源部長阿卜杜拉齊茲指，沙特「正致力成為涵蓋所有能源的能源生產國」。
推5大移民計劃吸專才和投資者
風險分析公司Verisk Maplecroft去年指，在現有礦場、工廠和基建設施幫助下，發展礦業是2030願景計劃中「更可行的部分之一」。為配合該計劃，政府周三宣布將推出5項全新的高級居留權計劃。其中，「專業人才居留計劃」面向醫療健康及科學研究領域的管理人員和專業人士，其目的是吸引具備特定專業技能和經驗的人才，從而協助沙特知識和技術轉型。
「優才居留計劃」旨在吸引文化與體育領域的專業人士加入沙特的文體事業。「投資者居留計劃」則面向投身沙特商業化發展、並從中獲得高回報的投資者。「企業家居留計劃」將針對期望在沙特創辦和發展企業的企業家和創新項目持有者，以此為沙特經濟轉型作貢獻。
「房地產所有者居留計劃」將面向希望享受沙特高品質生活、並受益於該國房地產市場的房產持有者。