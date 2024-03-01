支付系統不知「2月29日」 新西蘭全國油站死機10小時

新西蘭全國油站網絡因支付系統無法處理「2月29日」致未能提供服務，最終油公司及系統供應商在搶修10小時後方解決問題。（網上圖片）

不少讀者或記得踏入2000年之前全球均議論「千年蟲」問題，憂慮電腦系統未能過渡造成大混亂，最終安然度過。想不到類似狀況出現在每四年出現一次的2月29日「閏日」，受害者是新西蘭的全國油站網絡，因支付系統無法處理「2月29日」這一日期，致自助油站未能提供服務，最終油公司及系統供應商在搶修10小時後方解決問題。

新西蘭多間油站的自助服務在踏入2月29日起無法運作，司機無法利用信用卡解鎖油泵加油及付費。油公司及系統供應商雖曾遠端重啟系統但仍無法解決，大量駕駛者受到影響。

連鎖加油站集團Gull發言人承認是軟件故障問題，並透露是支付系統供應商方面因為未能處理「2月29日」。該公司並承諾在服務回復正常後，在稍後時間將舉行折扣日回饋用戶。另一間加油站集團Allied Petroleum採取應變措施，改用人手方式加油，但只能接受油公司的加油卡或手機程式支付。

未有為「閏日」設定程序 其他國家未受波及

據悉事件是為該國油站提供網絡提供支付解決方案的公司Invenco在去年曾升級系統，但相信未有為「閏日」設定程序導致今次事件，事件只影響新西蘭，其他國家未受波及。該公司經約10小時修復後才恢復正常，多家油站隨即更新狀態，向顧客致歉。

