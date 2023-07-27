收唔收貨？｜飛機餐供應出問題　英航改發KFC炸雞(有片)

英國航空(British Airways)一班飛往英國倫敦的航班，因飛機餐冷藏出現問題，改為供應KFC炸雞，有乘客於社交媒體投訴，於飛行12小時期間每人僅獲派少量炸雞填肚，亦有乘客讚機組人員「急中生智」的做法。

綜合報道，英航的BA252航班周日(23日)由英屬普羅維登西亞萊斯島飛往倫敦，但飛機餐因冷藏問題無法供應。飛機在巴哈馬首都拿索降落作中途停留期間，機組人員臨時於機場連鎖快餐店KFC購買幾桶炸雞應急，航班因此延誤約1小時。有乘客於Instagram(IG)上載短片，顯示機組人員於機上向各名乘客派發炸雞。