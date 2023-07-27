收唔收貨？｜飛機餐供應出問題　英航改發KFC炸雞(有片)

英國航空(British Airways)一班飛往英國倫敦的航班，因飛機餐冷藏出現問題，改為供應KFC炸雞，有乘客於社交媒體投訴，於飛行12小時期間每人僅獲派少量炸雞填肚，亦有乘客讚機組人員「急中生智」的做法。
綜合報道，英航的BA252航班周日(23日)由英屬普羅維登西亞萊斯島飛往倫敦，但飛機餐因冷藏問題無法供應。飛機在巴哈馬首都拿索降落作中途停留期間，機組人員臨時於機場連鎖快餐店KFC購買幾桶炸雞應急，航班因此延誤約1小時。有乘客於Instagram(IG)上載短片，顯示機組人員於機上向各名乘客派發炸雞。
乘客：無法想像有乘客會因食物問題寧願取消航班
據悉，經濟艙及商務艙乘客的餐點均為KFC炸雞。有乘客聲稱機組人員向每位乘客只派發一隻雞髀，形容此舉絕對可恥；有人認為無餐供應就應延誤或取消航班；亦有指，英航承諾向他們派發優惠券作補償，但自己與同行人士均未收到。不過，有乘客則指，無法想像有乘客會因食物問題，寧願延誤數小時甚至取消航班。所以，在避免延誤的情況下接受一些替代方案，似乎是最佳選擇，並讚機組人員「急中生智」。
英國航空就事件回應，指由於機場餐飲選擇有限，機組已採取迅速行動確保乘客有食物，並為無法提供全套餐飲服務而致歉。
Catering snafu: British Airways passengers get one KFC leg each pic.twitter.com/KkbwideWWY— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) July 26, 2023