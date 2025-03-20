收容所女工私藏人類腳趾　試圖當標本販賣

澳洲一名在動物收容所工作的女子，某日發現一隻從收容所狗狗口中吐出人類的腳趾，她竟然將腳趾頭保存起來，還試圖上網販售，遭到舉報後，她被控涉及人類遺骸的不當行為罪受審。

綜合報道，48歲女子Joanna Kathlyn Kinman在維多利亞州一間動物收容所擔任巡邏員，一隻狗因為啃食過世主人的遺體，因此在收容所中吐出人類腳趾，Joanna竟然將腳趾帶回家，並放在防腐劑福馬林(Formalin)中。Joanna在與女兒通話時，討論了她打算在網路上販售腳趾的計畫，並表示根據研究，她可以賣到400元(約2,000港元)。