收容所女工私藏人類腳趾　試圖當標本販賣

澳洲一名在動物收容所工作的女子，某日發現一隻從收容所狗狗口中吐出人類的腳趾，她竟然將腳趾頭保存起來，還試圖上網販售，遭到舉報後，她被控涉及人類遺骸的不當行為罪受審。
綜合報道，48歲女子Joanna Kathlyn Kinman在維多利亞州一間動物收容所擔任巡邏員，一隻狗因為啃食過世主人的遺體，因此在收容所中吐出人類腳趾，Joanna竟然將腳趾帶回家，並放在防腐劑福馬林(Formalin)中。Joanna在與女兒通話時，討論了她打算在網路上販售腳趾的計畫，並表示根據研究，她可以賣到400元(約2,000港元)。
家中還藏有鱷魚爪和孩子的牙齒等
期後，警方接獲匿名舉報後，前往Joanna的住處調查，Joanna承認擁有遺骸，並打算在網上出售。她表示，當時只是覺得「很酷」才收藏了腳趾，警方發現Joanna是Facebook團體「Bone Buddies Australia」的成員，該社團常被用來在網上買賣標本。Joanna是該網站的積極貢獻者，曾出售死胎小貓和小狗的標本，但她沒有透露這些遺骸的來源。警方不僅在Joanna家找到腳趾，還發現她收藏了鱷魚爪、鳥頭骨、豚鼠蹄子和她孩子的牙齒。
Joanna面臨的指控「涉及人類遺骸的不當行為罪」，最高可判處2年徒刑，但檢察官和Joanna的律師都同意，應該評估她是否適合接受社區矯正令。最終，Joanna獲判18個月社區矯正令，並需完成150小時社會服務令。