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國際
2024-01-12 16:25:00

收容所深夜響警報　暖男警不怪頑皮犬兼自發打掃獲讚(有片)

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收容所深夜響警報，暖男警不怪頑皮犬兼自發打掃獲讚。(FB)

收容所深夜響警報，暖男警不怪頑皮犬兼自發打掃獲讚。(FB)

美國一間動物收容所某天深夜突然警報大響，負責人驚慌之餘打開鏡頭確認狀況，殊不知看見所內收容的一隻雪撬犬衝出狗舍，在辦公室裡開始拆屋。警員接報到場，不但沒有責怪這狗狗，還主動打掃收容所，獲網民大讚。更值得可喜賀的是，這隻不甘被困的雪撬犬，在事發後不久，就順利被領養，令收容所職員不禁鬆了一口氣。

綜合報道，亞利桑那州收容所Lost Our Home Pet Rescue某個深夜，連接警局的保安系統偵於凌晨約2時半測到辦公室有不明動靜，隨即發出警報。收容所負責人Jodi Polanksi立即查看CCTV，發現罪魁禍首原來是收容所裡的一隻雪撬犬，片段所見，雪撬犬逃離狗舍，在辦公室裡翻箱倒籠，弄成一地乾糧，玩得不亦樂乎。不久，警員亦因為警報而到場調查，詎料一開門就看見這隻雪撬犬擺著尾巴來歡迎他，警員環視現場後，並沒有責怪狗狗，而是先把牠帶返犬舍，之後主動打掃清理，做出超過他職責範圍的事情，這名警員的暖心舉動，令Jodi也不禁大讚「有型」兼比心心。

雪撬犬逃離狗舍，在辦公室裡翻箱倒籠。(FB) 雪撬犬逃離狗舍，在辦公室裡翻箱倒籠。(FB) 警員一開門就看見這隻雪撬犬擺著尾巴來歡迎他。(FB) 警員先把狗狗帶返犬舍，之後主動打掃清理。(FB) 警員先把狗狗帶返犬舍，之後主動打掃清理。(FB)

網民：這就是雪撬犬

收容所特意將影片分享到社交平台，更鬼馬地提醒網民「調高音量」觀看。不少網民都對雪撬犬的行為感到好笑，有網民笑言：「這就是雪撬犬」、「逃脫大師」，更有網民擔心這隻活力充沛兼超級頑皮的雪撬犬會無人問津，問及牠的前景，慶幸收容所其後回應好消息，指雪撬犬在事發後不久，就被人領養了。

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