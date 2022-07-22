收購66%持股涉數百億日圓 香港公司擬買豪斯登堡

日本九州旅遊景點、位於長崎縣佐世保市的荷蘭風格主題樂園豪斯登堡(Huis Ten Bosch、意謂森林之家)傳出賣盤。日本傳媒報道，當地大型旅遊公司HIS因新冠肺炎疫情錄得嚴重虧損，有意出售所持66.7%的豪斯登堡股份，一間香港投資公司是潛在買家之一。據悉，是次交易估計涉及數百億日圓，並將在8月公布豪斯登堡花落誰家。

HIS昨稱，為了改善集團及豪斯登堡的股價，正考慮多個選項，包括出售股份，但仍未有落實的決定。報道指，HIS希望出售豪斯登堡確保公司有充足資金。

因新冠肺炎疫情令旅遊需求持續下跌，在截至2021年10月底的財政年度，該公司錄得破紀錄虧損，而2022年財政年度首6個月亦錄得破紀錄的269億日圓(約15.2億港元)虧損，因海外旅遊復甦緩慢，旗下電力公司表現也不理想。HIS為豪斯登堡大股東，持有66.7%，其餘股份由其他日本公司持有，包括西部氣體和九州旅客鐵道株式會社。

計劃推賭場度假村

豪斯登堡1992年開幕，佔地152公頃，因入場人數增長緩慢，2003年曾申請破產保護，後併入野村集團的投資公司，2010年被HIS收購，當時九州電力等5間本地公司也有購入股份。報道指豪斯登堡擬建一個綜合度假村，集合賭場和娛樂設施，是長崎縣政府一直期待的項目。佐世保市長昨稱，「即使股權轉讓，豪斯登堡不會消失，我不認為會影響綜合度假村計劃」。未知是否當地人未能外遊而令入場人數增加，截至今年3月的6個月，豪斯登堡3年來首度轉虧為盈。