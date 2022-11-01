收購Twitter｜解散董事局獨攬大權 馬斯克任Twitter行政總裁

電動汽車生產商Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)上周完成收購社交平台Twitter後，立即解散董事局，獨攬公司話事權。根據周一向美國證券交易委員會提交的文件，Twitter的董事局上周四已解散，馬斯克成為董事局唯一董事，並將成為Twitter行政總裁(CEO)，該公司原行政總裁Parag Agrawal和財務總監Ned Segal等高層遭炒魷。馬斯克在Twitter貼文稱，解散董事局「只屬暫時」，並無詳細解釋。
馬斯克收購Twitter｜傳裁員25% 職員睇新聞才知消息
馬斯克斥440億美元(約3,432億港元)收購Twitter，於法院下令的上周五死線前完成收購。《華盛頓郵報》稱，在過去周末，馬斯克與留下的高層商討Twitter的未來，包括裁員25%的計劃。Twitter約有7,000名員工，早前有指馬斯克有意裁掉75%人手。據悉，沒有一個部門逃過開刀，包括銷售、產品、工程、法律、信託和安全部門；銷售部門部份最高薪人士，年薪達30萬美元(約234萬港元)。據悉，Twitter核心技術部門總經理Nick Caldwell周一更換了Twitter的個人簡介，暗示已離職。部分員工向路透社表示，他們很少機會接觸馬斯克，要靠新聞報道才知公司發生甚麼事。
馬斯克收購Twitter｜擬永久禁違規用戶 特朗普或受影響
一向諗頭多多的馬斯克預料大刀闊斧改革Twitter，包括重新審視用戶帖文政策，以及永久禁止曾違反平台守則的用戶使用，如美國前總統特朗普。不過，馬斯克周末稱，暫未有重大決定。
馬斯克收購Twitter｜藍剔認證用戶收錢 驚慄小說作家Stephen King：不會月付20美元
盛傳Twitter另一重大改革是向藍剔認證用戶收取20美元(約156港元)月費。著名美國驚慄小說作家Stephen King在Twitter貼文稱，他不會每月給20美元以保留代表用戶為真實的藍剔。馬斯克則在該帖文回應稱，「那麼8美元(約62港元)呢?」
馬斯克收購Twitter｜沙特王子為大股東 議員憂威脅國家安全
馬斯克入主Twitter也引起政界關注，美國民主黨參議員Chris Murphy周一稱，已要求政府審視是次收購會否威脅國家安全，指Twitter大部份股份由與沙特阿拉伯有關的公司持有，而沙特目前與美國關係緊張。Murphy於Twitter貼文稱，「我們須關注沙特，他們明顯壓制政治言論及影響美國政策，現在成為一個主要社交平台的第二大股東」。早已持有Tesla和太空探索科技公司SpaceX等4間公司的馬斯克以個人資金，以及與一群投資者和借貸約130億美元(約1,014億港元)收購Twitter。根據申報文件，有「中東巴菲特」之稱的沙特阿拉伯首富瓦利德王子與Kingdom Holding Company成立的新私人公司是Twitter第二大投資者。