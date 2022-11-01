收購Twitter｜解散董事局獨攬大權 馬斯克任Twitter行政總裁

電動汽車生產商Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)上周完成收購社交平台Twitter後，立即解散董事局，獨攬公司話事權。根據周一向美國證券交易委員會提交的文件，Twitter的董事局上周四已解散，馬斯克成為董事局唯一董事，並將成為Twitter行政總裁(CEO)，該公司原行政總裁Parag Agrawal和財務總監Ned Segal等高層遭炒魷。馬斯克在Twitter貼文稱，解散董事局「只屬暫時」，並無詳細解釋。

馬斯克收購Twitter｜傳裁員25% 職員睇新聞才知消息

馬斯克斥440億美元(約3,432億港元)收購Twitter，於法院下令的上周五死線前完成收購。《華盛頓郵報》稱，在過去周末，馬斯克與留下的高層商討Twitter的未來，包括裁員25%的計劃。Twitter約有7,000名員工，早前有指馬斯克有意裁掉75%人手。據悉，沒有一個部門逃過開刀，包括銷售、產品、工程、法律、信託和安全部門；銷售部門部份最高薪人士，年薪達30萬美元(約234萬港元)。據悉，Twitter核心技術部門總經理Nick Caldwell周一更換了Twitter的個人簡介，暗示已離職。部分員工向路透社表示，他們很少機會接觸馬斯克，要靠新聞報道才知公司發生甚麼事。