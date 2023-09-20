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國際
2023-09-20 12:09:00

收錢走人｜收59萬元交兩張白紙　丹麥藝術家遭法院下令還錢

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收59萬元交兩張白紙，丹麥藝術家遭法院下令還錢。(網上圖片)

收59萬元交兩張白紙，丹麥藝術家遭法院下令還錢。(網上圖片)

丹麥藝術家Jens Haaning接受一間博物館53.2萬丹麥克朗(折合約59萬港元)，重製2幅畫作，結果竟然交出2幅題為《收錢走人》(Take the Money and Run)的空白畫作，當地法院於周一(18)判他要賠錢。

綜合報道，概念藝術家Jens Haaning的作品聚焦權力和不平等，他曾在2007年在畫上展示丹麥克朗紙鈔，將創作命名《丹麥平均年收入》(Average Danish Annual Income)Jens Haaning2021年接受丹麥博物館奧爾堡昆斯滕博物館(Kunsten Museum)的委託，使用現金(丹麥克朗和歐元)複製兩件作品，以代表丹麥和奧地利的年薪，並收取博物館的53.2萬丹麥克朗創作經費，當中包括Jens Haaning4萬丹麥克朗創作費。但當博物館收到作品時，卻發現兩幅題為《收錢走人》的畫作僅為兩張空白畫布，雖然博物館如期展出作品，但追討Jens Haaning還錢不果，決定採取法律行動。

Jens Haaning在2007年在畫上展示丹麥克朗紙鈔，將創作命名《丹麥平均年收入》(Average Danish Annual Income)。(網上圖片) 博物館館長Lasse Andersson表示，「他激怒了我和我的策展員工，但我也笑了，因為這真的很幽默」。(網上圖片)

Jens Haaning表示不會再上訴

博物館館長Lasse Andersson表示，「他激怒了我和我的策展員工，但我也笑了，因為這真的很幽默」，他又說，「我們不是富有的博物館，所以要仔細考慮使用資金」。Jens Haaning在事後受訪時解釋：「這個作品是我拿了他們(博物館)的錢，這不是竊盜，而是違約，違約也是作品的一部分。」他又鼓勵其他悲慘的人，也這樣做，如果做糟糕的工作，卻拿不到錢，那就要打敗它。

法院18日宣判，令58歲的Jens Haaning要歸還博物館49.2萬丹麥克朗(折合約55港元)。對此，Jens Haaning表示不會再上訴，因為這件事也幫博物館宣傳，博物館賺的錢比當初的投資還多。

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