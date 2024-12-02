攻佔阿勒頗遭反擊 敘叛軍領袖傳被俄炸死

敘利亞反對派武裝「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham)為首的叛軍，疑趁俄軍深陷烏克蘭戰事、以軍重創黎巴嫩真主黨之際，由上周三起大反攻，周五攻佔敘國第二大城市阿勒頗(Aleppo)，是自2016年以來首次。支持敘國巴沙爾政權的俄羅斯隨即向該武裝組織據點發動空襲，敘國軍方周日稱已奪回數個城鎮控制權，有阿拉伯傳媒引述未經證實消息，指沙姆解放組織領袖賈拉尼(Abu Mohammad al-Julani)可能已被俄軍炸死。新戰況令區內局勢更加複雜，美國國務院表示正監察事態發展，強調沙姆解放組織是恐怖組織，其反攻跟美國無關。據報以色列認為戰事短期內對以軍有利。

路透社稱，俄軍炸中伊德利卜省一個人口密集的住宅區，造成最少4死幾十傷。另有監察組織指，自反對派武裝上周三起反攻以來，已造成逾300人死亡，包括最少20名平民。沙姆解放組織前身為「努斯拉陣線」(Jabhat al-Nusra)，雖被土耳其列為恐怖組織，但據報土國因自身利益考量，允許它跟其扶植的反政府武裝「敘利亞國民軍」聯合作戰。俄外長拉夫羅夫與土耳其外長費丹通電話後，雙方均對局勢的危險發展表達嚴重關切，同意需要協調穩定局勢。

以政府關注事態發展

以國傳媒引述消息，指以總理內塔尼亞胡就敘國局勢跟國防及情報高層召開緊急會議，認為戰事令伊朗在敘國的基建受破壞，並令支持巴沙爾政權的黎巴嫩真主黨應接不暇，故短期內對以方有利；但擔心萬一巴沙爾倒台，將造成大混亂，可能令以國遭受軍事威脅。敘利亞於2011年血腥鎮壓民主運動後爆發內戰，巴沙爾政權在俄國及伊朗協助下收復大部分失地。2020年，在俄國及土耳其斡旋下，反政府武裝及政府軍同意停火，但內戰並未正式結束，伊德利卜省據點仍由武裝分子控制。